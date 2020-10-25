В Украине началось голосование на местных выборах

В воскресенье, 25 октября, украинцы выбирают местную власть: будут голосовать за депутатов сельских, поселковых, городских, областных, районных в городах советов, а также за сельских, поселковых и городских голов.

Отдать свой голос можно с 8:00 до 20:00. Местные выборы в этом году проходят по новому Избирательному кодексу.

Как голосовать за партии?

На каждом округе будет отдельный бюллетень для голосования.

Избиратель может:

- проголосовать просто за партию: поставив отметку возле названия местной организации партии;

- проголосовать за партию и кандидата, для этого надо дополнительно вписать номер кандидата.

Важно: Избиратель должен обязательно поставить "галочку" напротив партии, без этого - бюллетень будет недействительным.

Данные ЦИК

Экзит-полы

В день местных выборов социологи проведут несколько экзит-полов.

Социологическая группа "Рейтинг" в воскресенье представит результаты опросов, которые проводятся в течение дня выборов. Данные обнародуют на пресс-конференции после закрытия избирательных участков в 20:00.

Также в 20:00 в рамках спецпроекта "Ночь выборов с Савиком Шустером" журналисты объявят результаты опроса, проведенного при помощи социологической компании Liberty Report. Шустер, в частности, планирует объявить результаты экзит-полов, проведенных методом face to face, в 12 городах Украины: Киев, Харьков, Одесса, Львов, Днепр, Мариуполь, Кривой Рог, Черновцы, Ужгород, Николаев, Винница, Черкассы.

Так, будут названы имена мэров, которые победят, города, где будет проходить второй тур, и партии, которые преодолеют пятипроцентный барьер в рады.

Около 22:00 председатель ЦИК проведет онлайн-брифинг о ходе дня голосования.

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При этом на Черниговщине кроме местных выборов, жители шести районов выбирают и народного депутата. Промежуточные выборы в Верховную Раду в 208 округе назначены в связи с гибелью в мае этого года его представителя в парламенте Валерия Давиденко.

Кроме того, параллельно с местными выборами пройдет опрос от президента Владимира Зеленского. Интервьюеры в воскресенье поставят украинцам 5 вопросов от президента, они будут работать вне избирательного участка.