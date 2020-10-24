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Опитування від Зеленського: стало відомо, як будуть виглядати і працювати інтерв'юери

Субота, 24 жовтня 2020, 14:10
фото джерел УП

Інтерв'юери, які в день місцевих виборів будуть проводити опитування від президента Володимира Зеленського, мають працювати поза виборчою дільницею і ні за кого не агітувати.

Джерело: співрозмовник УП, знайомий із процесом

Деталі: Інтерв'юери будуть у спеціальних манішках та з опломбованими урнами з надписом "5 питань від президента".

Їм заборонено мати при собі будь-яку агітацію та перебувати на території виборчих дільниць. Вони мають опитувати громадян після того, як ті проголосують на виборах.

Біля дільниць у Києві, переважно, працюватимуть по дві людини, іноді – по одній. 

 

Вони працюватимуть з 8 години до 20, з можливістю 4 рази відійти на перерву у 15 хвилин. Після цього урни відвезуть у місце підрахунку голосів, невикористані бланки знищать, а на використаних підрахують голоси і складуть за результатами підрахунків протоколи.

Інтерв'юери також мають бути в масках і рукавичках, якими їх забезпечать організатори.

Крім того, їм надають інструкції, як поводити себе біля дільниць і реагувати на можливі провокації.

Спеціальних наметів чи інших конструкції встановлювати не планується. У разі непогоди інтерв'юери мають зайти під навіс або в приміщення, однак, за інструкцією, не заходити безпосередньо на територію дільниці.

Інтерв’юерів координують через телеграм відповідальні в районі люди. Також для них підготовлені відео- та текстові інструкції.

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Який злочин, таке і покарання. Або чому "народна відповідь" на перше питання президента нікого не здивує

Питання №1. Чому "друге важливе питання" президента дійсно має значення

Передісторія: 

  • 13 жовтня президент Володимир Зеленський анонсував проведення у день виборів 25 жовтня всенародного опитування з питань. Самі питання він називав потім і не одразу, а одне за одним.
  • Ці 5 запитань стосуються: довічного ув'язнення за корупцію, створення вільної економічної зони на окупованій частині Донбасу, скорочення кількості народних депутатів до 300, легалізації каннабісу в медичних цілях, використання Будапештського меморандуму для відновлення територіальної цілісності України.
  • В Офісі президента пояснили, що це опитування, на відміну від конституційного референдуму, не матиме прямих юридичних наслідків.
  • У більшості фракцій Верховної Ради розкритикували ідею президента. 
  • Заплановане президентом Володимиром Зеленським на 25 жовтня всеукраїнське опитування з п'ятьма питаннями буде фінансувати партія "Слуга народу". На організацію і роботу волонтерів партії "Слуга народу" необхідно витратити 75 млн грн, а максимальна сума витрат може досягти 103 млн грн.

Українська правда
Теми: опитуваннявибориЗеленський


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