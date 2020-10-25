Батьки Зеленського проголосували і відповіли на 5 питань від сина
Батьки президента Володимира Зеленського проголосували на місцевих виборах у Кривому Розі і взяли участь в опитуванні від сина - на всі 5 питань відповіли "так".
Джерело: "Радіо Свобода"
Дослівно: "На підході до волонтерів, Олександр Зеленський гучно заявив, що вони із дружиною хочуть відповісти на всі питання "так".
На запитання волонтера, чи варто прочитати всі запитання, він сказав, що дуже добре усі їх знає".
Деталі: Після цього подружжя вирушило голосувати на дільницю №493.
Що було раніше: Зеленський разом з дружиною Оленою уже проголосували на виборчій дільниці в столиці. Після цього президентське подружжя також взяло участь в опитуванні від Зеленського.
На запитання, скільки коштувало проведення цього опитування, і коли буде звіт за використані гроші, Зеленський сказав: "Дякую за запитання, обов’язково буде звіт".
Нагадаємо:
- Одночасно з місцевими виборами у неділю проходить ініційоване Зеленським всенародне опитування, на якому громадянам пропонують відповісти на 5 питань: чи потрібно вводити в країні довічне ув'язнення за корупцію в особливо великих розмірах; чи підтримують вони створення на Донбасі вільної економічної зони; чи підтримують вони скорочення чисельного складу Верховної Ради з 450 до 300 народних депутатів, легалізацію медичного канабісу та підняття на міжнародному рівні питання про використання гарантій безпеки, визначених Будапештським меморандумом.
- Міністр внутрішніх справ Арсен Аваков заявив, що опитування, які проводяться поза виборчою дільницею після голосування, не суперечать закону України.
- При цьому в поліцію починають надходити скарги на проведення всеукраїнського опитування, ініційованого президентом Володимиром Зеленським.
- Фіксуються випадки, коли виборці могли відповісти на 5 питань від президента Володимира Зеленського хоч кільканадцять разів.