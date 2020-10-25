Усі розділи
Укр / Рус Клуб УП
Укр / Рус

Батьки Зеленського проголосували і відповіли на 5 питань від сина

Неділя, 25 жовтня 2020, 13:12

Батьки президента Володимира Зеленського проголосували на місцевих виборах у Кривому Розі і взяли участь в опитуванні від сина - на всі 5 питань відповіли "так".

Джерело: "Радіо Свобода"

Дослівно: "На підході до волонтерів, Олександр Зеленський гучно заявив, що вони із дружиною хочуть відповісти на всі питання "так".

На запитання волонтера, чи варто прочитати всі запитання, він сказав, що дуже добре усі їх знає".

Деталі: Після цього подружжя вирушило голосувати на дільницю №493.

Що було раніше: Зеленський разом з дружиною Оленою уже проголосували на виборчій дільниці в столиці. Після цього президентське подружжя також взяло участь в опитуванні від Зеленського.

На запитання, скільки коштувало проведення цього опитування, і коли буде звіт за використані гроші, Зеленський сказав: "Дякую за запитання, обов’язково буде звіт".

Нагадаємо:

  • Одночасно з місцевими виборами у неділю проходить ініційоване Зеленським всенародне опитування, на якому громадянам пропонують відповісти на 5 питань: чи потрібно вводити в країні довічне ув'язнення за корупцію в особливо великих розмірах; чи підтримують вони створення на Донбасі вільної економічної зони; чи підтримують вони скорочення чисельного складу Верховної Ради з 450 до 300 народних депутатів, легалізацію медичного канабісу та підняття на міжнародному рівні питання про використання гарантій безпеки, визначених Будапештським меморандумом.
  • Міністр внутрішніх справ Арсен Аваков заявив, що опитування, які проводяться поза виборчою дільницею після голосування, не суперечать закону України.
  • При цьому в поліцію починають надходити скарги на проведення всеукраїнського опитування, ініційованого президентом Володимиром Зеленським.
  • Фіксуються випадки, коли виборці могли відповісти на 5 питань від президента Володимира Зеленського хоч кільканадцять разів.

Теми: ЗеленськийвибориопитуванняпрезидентУкраїна


powered by lun.ua
Головне сьогодні

відео, фото"Непотріб": Порошенко про опитування від Зеленського

фото, відеоНа питання від Зеленського відповідають по кільканадцять разів – "ЧЕСНО"

Азербайджан заявив про взяття нових територій Нагірного Карабаху

фотоДо поліції надходять скарги через "опитування Зеленського"

Разумков упевнений, що другий тур місцевих виборів буде

Шмигаль: Ми не бачимо можливості для тотального карантину

Усі новини...
Зеленський
У Зеленського кажуть про гуманітарну кризу в Криму
"Непотріб": Порошенко про опитування від Зеленського
На питання від Зеленського відповідають по кільканадцять разів – "ЧЕСНО"
Останні новини
14:16
В Італії нові обмеження: ресторани і бари закриватимуть о 18:00
14:02
Біля офісу Нацкорпусу у Києві пролунав вибух, поліція каже про гранату
13:44
В Угорщині рекордна кількість випадків коронавірусу з початку пандемії
13:24
У Зеленського кажуть про гуманітарну кризу в Криму
13:12
відео, фото"Непотріб": Порошенко про опитування від Зеленського
13:12
відеоБатьки Зеленського проголосували і відповіли на 5 питань від сина
12:58
МАУ хоче продавати рекламу на фюзеляжах своїх літаків
12:45
Прем'єр Словенії публічно підтримав Трампа перед виборами в США
12:35
На Вінниччині закрили дільницю через повідомлення про мінування
12:25
фото, відеоНа питання від Зеленського відповідають по кільканадцять разів – "ЧЕСНО"
Усі новини...
Підпишіться на наші повідомлення!