Батьки Зеленського проголосували і відповіли на 5 питань від сина

Батьки президента Володимира Зеленського проголосували на місцевих виборах у Кривому Розі і взяли участь в опитуванні від сина - на всі 5 питань відповіли "так".

Джерело: "Радіо Свобода"

Дослівно: "На підході до волонтерів, Олександр Зеленський гучно заявив, що вони із дружиною хочуть відповісти на всі питання "так".

На запитання волонтера, чи варто прочитати всі запитання, він сказав, що дуже добре усі їх знає".

Деталі: Після цього подружжя вирушило голосувати на дільницю №493.

Що було раніше: Зеленський разом з дружиною Оленою уже проголосували на виборчій дільниці в столиці. Після цього президентське подружжя також взяло участь в опитуванні від Зеленського.

На запитання, скільки коштувало проведення цього опитування, і коли буде звіт за використані гроші, Зеленський сказав: "Дякую за запитання, обов’язково буде звіт".

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