Родители Зеленского проголосовали и ответили на 5 вопросов от сына
Родители президента Владимира Зеленского проголосовали на местных выборах в Кривом Роге и приняли участие в опросе от сына - на все 5 вопросов ответили "да".
Источник: "Радио "Свобода"
Дословно: "На подходе к волонтерам, Александр Зеленский громко заявил, что они с женой хотят ответить на все вопросы "да".
На вопрос волонтера, стоит ли прочитать все вопросы, он сказал, что очень хорошо все их знает".
Детали: После этого супруги отправились голосовать на участок №493.
Что было раньше: Зеленский вместе с женой Еленой уже проголосовали на избирательном участке в столице. После этого президентская чета также приняла участие в опросе от Зеленского.
На вопрос, сколько стоило проведение этого опроса, и когда будет отчет за использовании денег, Зеленский сказал: "Спасибо за вопрос, обязательно будет отчет".
Напомним:
- Одновременно с местными выборами в воскресенье проходит инициированный Зеленским всенародный опрос, на котором гражданам предлагают ответить на 5 вопросов: нужно ли вводить в стране пожизненное заключение за коррупцию в особо крупных размерах; поддерживают ли они создание на Донбассе свободной экономической зоны; поддерживают ли сокращение численного состава Верховной Рады с 450 до 300 народных депутатов, легализация медицинского каннабиса и поднятие на международном уровне вопроса об использовании гарантий безопасности, определенных Будапештским меморандумом.
- Министр внутренних дел Арсен Аваков заявил, что опросы, которые проводятся вне избирательного участка после голосования, не противоречат закону Украины.
- При этом в полицию начинают поступать жалобы на проведение всеукраинского опроса, инициированного президентом Владимиром Зеленским.
- Фиксируются случаи, когда избиратели могли ответить на 5 вопросов от президента Владимира Зеленского хоть несколько раз.