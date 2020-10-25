Родители Зеленского проголосовали и ответили на 5 вопросов от сына

Родители президента Владимира Зеленского проголосовали на местных выборах в Кривом Роге и приняли участие в опросе от сына - на все 5 вопросов ответили "да".

Источник: "Радио "Свобода"

Дословно: "На подходе к волонтерам, Александр Зеленский громко заявил, что они с женой хотят ответить на все вопросы "да".

На вопрос волонтера, стоит ли прочитать все вопросы, он сказал, что очень хорошо все их знает".

Детали: После этого супруги отправились голосовать на участок №493.

Что было раньше: Зеленский вместе с женой Еленой уже проголосовали на избирательном участке в столице. После этого президентская чета также приняла участие в опросе от Зеленского.

На вопрос, сколько стоило проведение этого опроса, и когда будет отчет за использовании денег, Зеленский сказал: "Спасибо за вопрос, обязательно будет отчет".

Напомним: