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Родители Зеленского проголосовали и ответили на 5 вопросов от сына

Воскресенье, 25 октября 2020, 12:12
Родители Зеленского проголосовали и ответили на 5 вопросов от сына

Родители президента Владимира Зеленского проголосовали на местных выборах в Кривом Роге и приняли участие в опросе от сына - на все 5 вопросов ответили "да".

Источник: "Радио "Свобода"

Дословно: "На подходе к волонтерам, Александр Зеленский громко заявил, что они с женой хотят ответить на все вопросы "да".

На вопрос волонтера, стоит ли прочитать все вопросы, он сказал, что очень хорошо все их знает".

Детали: После этого супруги отправились голосовать на участок №493.

Что было раньше: Зеленский вместе с женой Еленой уже проголосовали на избирательном участке в столице. После этого президентская чета также приняла участие в опросе от Зеленского.

На вопрос, сколько стоило проведение этого опроса, и когда будет отчет за использовании денег, Зеленский сказал: "Спасибо за вопрос, обязательно будет отчет".

Напомним: 

  • Одновременно с местными выборами в воскресенье проходит инициированный Зеленским всенародный опрос, на котором гражданам предлагают ответить на 5 вопросов: нужно ли вводить в стране пожизненное заключение за коррупцию в особо крупных размерах; поддерживают ли они создание на Донбассе свободной экономической зоны; поддерживают ли сокращение численного состава Верховной Рады с 450 до 300 народных депутатов, легализация медицинского каннабиса и поднятие на международном уровне вопроса об использовании гарантий безопасности, определенных Будапештским меморандумом.
  • Министр внутренних дел Арсен Аваков заявил, что опросы, которые проводятся вне избирательного участка после голосования, не противоречат закону Украины.
  • При этом в полицию начинают поступать жалобы на проведение всеукраинского опроса, инициированного президентом Владимиром Зеленским.
  • Фиксируются случаи, когда избиратели могли ответить на 5 вопросов от президента Владимира Зеленского хоть несколько раз.

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Темы: ЗеленскийвиборыопроспрезидентУкраина
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