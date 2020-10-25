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Інтерв'юерів Зеленського на Півдні удвічі більше, ніж на Заході – ОПОРА

Неділя, 25 жовтня 2020, 16:55
Фото Ельдара Сарахмана, УП

Інтерв'юери, що проводять "опитування від президента", присутні біля 55% виборчих дільниць в Україні, найбільше на Півдні.

Джерело: голова правління громадянської мережі "ОПОРА" Ольга Айвазовська в Facebook, "ОПОРА"

Дослівно: "Громадянська мережа "ОПОРА" дослідила, біля якої кількості дільниць присутні інтерв’юери, які проводить опитування від президента. Станом на цю годину біля 55% дільниць вони є, 45% – ні.

Похибка національного дослідження – 4%.

Найбільша кількість дільниць покрита на Півдні – 78,65%, найменша Захід – 37,81%, Центр – 55,79%, Схід – 56,87%".

Деталі: Як повідомляється на сторінці "ОПОРИ", присутність інтерв'юерів досліджено на основі статистично репрезентативної кількості дільниць, на яких перебувають спостерігачі "ОПОРИ".

Передісторія:

  • Одночасно з місцевими виборами у неділю проходить ініційоване Зеленським всенародне опитування, на якому громадянам пропонують відповісти на 5 питань: чи потрібно вводити в країні довічне ув'язнення за корупцію в особливо великих розмірах; чи підтримують вони створення на Донбасі вільної економічної зони; чи підтримують вони скорочення чисельного складу Верховної Ради з 450 до 300 народних депутатів, легалізацію медичного канабісу та підняття на міжнародному рівні питання про використання гарантій безпеки, визначених Будапештським меморандумом.
  • Міністр внутрішніх справ Арсен Аваков заявив, що опитування, які проводяться поза виборчою дільницею після голосування, не суперечать закону України.
  • При цьому в поліцію починають надходити скарги на проведення всеукраїнського опитування, ініційованого президентом Володимиром Зеленським.
  • Неодноразово повідомляється про залучення неповнолітніх до проведення опитування. 

Українська правда
Теми: опитуваннявибори


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