Інтерв'юерів Зеленського на Півдні удвічі більше, ніж на Заході – ОПОРА

Інтерв'юери, що проводять "опитування від президента", присутні біля 55% виборчих дільниць в Україні, найбільше на Півдні.

Джерело: голова правління громадянської мережі "ОПОРА" Ольга Айвазовська в Facebook, "ОПОРА"

Дослівно: "Громадянська мережа "ОПОРА" дослідила, біля якої кількості дільниць присутні інтерв’юери, які проводить опитування від президента. Станом на цю годину біля 55% дільниць вони є, 45% – ні.

Похибка національного дослідження – 4%.

Найбільша кількість дільниць покрита на Півдні – 78,65%, найменша Захід – 37,81%, Центр – 55,79%, Схід – 56,87%".

Деталі: Як повідомляється на сторінці "ОПОРИ", присутність інтерв'юерів досліджено на основі статистично репрезентативної кількості дільниць, на яких перебувають спостерігачі "ОПОРИ".

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