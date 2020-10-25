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Интервьюеров Зеленского на Юге вдвое больше, чем на Западе – ОПОРА

Воскресенье, 25 октября 2020, 16:55
Фото Эльдара Сарахмана, УП

Интервьюеры, проводящие "опрос от президента", присутствуют на около 55% избирательных участков в Украине, больше всего на Юге.

Источник: председатель правления гражданской сети "ОПОРА" Ольга Айвазовская в Facebook, "ОПОРА"

Дословно: "Гражданская сеть "ОПОРА" исследовала, возле какого количества участков присутствуют интервьюеры, которые проводит опрос от президента. По состоянию на этот час около 55% участков они есть, 45% – нет.

Погрешность национального исследования – 4%.

Наибольшее количество участков покрыто на юге – 78,65%, наименьшее на Западе – 37,81%, Центр – 55,79%, Восток – 56,87%".

Детали: Как сообщается на странице "ОПОРЫ", присутствие интервьюеров исследовано на основе статистически репрезентативного количества участков, на которых находятся наблюдатели "ОПОРЫ".

Предыстория: 

  • Одновременно с местными выборами в воскресенье проходит инициированный Зеленским всенародный опрос, на котором гражданам предлагают ответить на 5 вопросов: нужно ли вводить в стране пожизненное заключение за коррупцию в особо крупных размерах; поддерживают ли они создание на Донбассе свободной экономической зоны; поддерживают ли сокращение численного состава Верховной Рады с 450 до 300 народных депутатов, легализация медицинского каннабиса и поднятие на международном уровне вопроса об использовании гарантий безопасности, определенных Будапештским меморандумом.
  • Министр внутренних дел Арсен Аваков заявил, что опросы, которые проводятся вне избирательного участка после голосования, не противоречат закону Украины.
  • При этом в полицию начинают поступать жалобы на проведение всеукраинского опроса, инициированного президентом Владимиром Зеленским.
  • Неоднократно сообщается о привлечении к проведению опроса несовершеннолетних.

Украинская правда
Темы: опросвиборы


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