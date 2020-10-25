Интервьюеров Зеленского на Юге вдвое больше, чем на Западе – ОПОРА

Интервьюеры, проводящие "опрос от президента", присутствуют на около 55% избирательных участков в Украине, больше всего на Юге.

Источник: председатель правления гражданской сети "ОПОРА" Ольга Айвазовская в Facebook, "ОПОРА"

Дословно: "Гражданская сеть "ОПОРА" исследовала, возле какого количества участков присутствуют интервьюеры, которые проводит опрос от президента. По состоянию на этот час около 55% участков они есть, 45% – нет.

Погрешность национального исследования – 4%.

Наибольшее количество участков покрыто на юге – 78,65%, наименьшее на Западе – 37,81%, Центр – 55,79%, Восток – 56,87%".

Детали: Как сообщается на странице "ОПОРЫ", присутствие интервьюеров исследовано на основе статистически репрезентативного количества участков, на которых находятся наблюдатели "ОПОРЫ".

Предыстория: