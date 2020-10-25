Омбудсмен Людмила Денісова пояснила, що особи віком від 14 до 18 років можуть здійснювати волонтерську діяльність за згодою батьків або інших законних представників, якщо волонтерська допомога є добровільною та безоплатною.

Джерело: Денісова у Facebook

Деталі: Уповноважена ВР з прав людини опублікувала роз'яснення у зв’язку з численними повідомленнями у ЗМІ та соцмережах про залучення дітей до проведення опитування, яке ініційоване президентом Володимиром Зеленським 25 жовтня.

Дослівно: "Президент України неодноразово заявляв, що опитування буде добровільним, а особи, що його проводитимуть є волонтерами.

З огляду на це звертаю увагу, що відповідно до статті 7 Закону України "Про волонтерську діяльність" волонтер – фізична особа, яка добровільно здійснює соціально спрямовану неприбуткову діяльність шляхом надання волонтерської допомоги.

Волонтерами можуть стати громадяни України, іноземці та особи без громадянства, які перебувають в Україні на законних підставах, які є дієздатними. Особи віком від 14 до 18 років здійснюють волонтерську діяльність за згодою батьків (усиновлювачів), прийомних батьків, батьків-вихователів або піклувальника".

"Таким чином, участь неповнолітніх дітей у волонтерстві правомірна, якщо згода на неї дана батьками або іншими законними представниками дитини, а сама волонтерська допомога є добровільною та безоплатною".

Деталі: У соцмережах багато повідомлень про те, що так зване "опитування Зеленського" проводять неповнолітні.

Ну що, на нашій дільниці діти проводять опитування президента. Їм нема 18!

Повідомила поліцію. Дівчата кажуть, їм у інстаграмі замовили 🤦 pic.twitter.com/gsCX8SjiQs — Яна Супоровська (@YanaSuporovska) October 25, 2020

Зокрема, нардеп від "Європейської солідарності" Ірина Геращенко повідомила про проведення опитування 14-річним хлопцем у Костополі Рівненської області.

Костопіль, Рівненська область. Дитині 14 років! Залучена до псевдоопитування Зеленського. Я публічно звертаюся до... Опубликовано Iryna Gerashchenko Воскресенье, 25 октября 2020 г.

Також про залучення неповнолітніх повідомляють нардеп Марія Іонова та активіст Сергій Стерненко.

На Одещині проводити незаконне опитування-агітацію від Зеленського поставили геть дитину pic.twitter.com/hLBrejSTFN — Сергій Стерненко (@sternenko) October 25, 2020

Що передувало: Раніше партія "Слуга народу" повідомляла, що профінансує ініційоване Зеленським опитування.

Партія зазначала, що не буде проводити дослідження власними силами, а укладе договір із компанією, що проводить соціологічні опитування. Усі витрати, пов’язані з опитуванням, там обіцяли відобразити в звіті партії, який подається в НАЗК.

Громадянська мережа "ОПОРА" повідомляла, що на організацію і роботу інтерв'юерів партії "Слуга народу" необхідно витратити 75 млн грн, а максимальна сума витрат може досягти 103 млн грн.

Голова правління "ОПОРИ" Ольга Айвазовська повідомляла, що з інтерв'юерами планується укладати цивільно-правові угоди підряду. Вартість компенсації, яка буде виходити на руки, становить близько 1200 грн.

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