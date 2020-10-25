Денісова: Діти можуть бути "волонтерами" Зеленського, але безкоштовно
Омбудсмен Людмила Денісова пояснила, що особи віком від 14 до 18 років можуть здійснювати волонтерську діяльність за згодою батьків або інших законних представників, якщо волонтерська допомога є добровільною та безоплатною.
Джерело: Денісова у Facebook
Деталі: Уповноважена ВР з прав людини опублікувала роз'яснення у зв’язку з численними повідомленнями у ЗМІ та соцмережах про залучення дітей до проведення опитування, яке ініційоване президентом Володимиром Зеленським 25 жовтня.
Дослівно: "Президент України неодноразово заявляв, що опитування буде добровільним, а особи, що його проводитимуть є волонтерами.
З огляду на це звертаю увагу, що відповідно до статті 7 Закону України "Про волонтерську діяльність" волонтер – фізична особа, яка добровільно здійснює соціально спрямовану неприбуткову діяльність шляхом надання волонтерської допомоги.
Волонтерами можуть стати громадяни України, іноземці та особи без громадянства, які перебувають в Україні на законних підставах, які є дієздатними. Особи віком від 14 до 18 років здійснюють волонтерську діяльність за згодою батьків (усиновлювачів), прийомних батьків, батьків-вихователів або піклувальника".
"Таким чином, участь неповнолітніх дітей у волонтерстві правомірна, якщо згода на неї дана батьками або іншими законними представниками дитини, а сама волонтерська допомога є добровільною та безоплатною".
Деталі: У соцмережах багато повідомлень про те, що так зване "опитування Зеленського" проводять неповнолітні.
Ну що, на нашій дільниці діти проводять опитування президента. Їм нема 18!— Яна Супоровська (@YanaSuporovska) October 25, 2020
Повідомила поліцію. Дівчата кажуть, їм у інстаграмі замовили 🤦 pic.twitter.com/gsCX8SjiQs
Зокрема, нардеп від "Європейської солідарності" Ірина Геращенко повідомила про проведення опитування 14-річним хлопцем у Костополі Рівненської області.
Костопіль, Рівненська область. Дитині 14 років! Залучена до псевдоопитування Зеленського. Я публічно звертаюся до...Опубликовано Iryna Gerashchenko Воскресенье, 25 октября 2020 г.
Також про залучення неповнолітніх повідомляють нардеп Марія Іонова та активіст Сергій Стерненко.
Це просто дно-дно. Експлуатація дітей. Віталій-студент Чернігівського залізнично-дорожного ліцею. Просто послухайте як...Опубликовано Mariya Ionova Воскресенье, 25 октября 2020 г.
На Одещині проводити незаконне опитування-агітацію від Зеленського поставили геть дитину pic.twitter.com/hLBrejSTFN— Сергій Стерненко (@sternenko) October 25, 2020
Що передувало: Раніше партія "Слуга народу" повідомляла, що профінансує ініційоване Зеленським опитування.
Партія зазначала, що не буде проводити дослідження власними силами, а укладе договір із компанією, що проводить соціологічні опитування. Усі витрати, пов’язані з опитуванням, там обіцяли відобразити в звіті партії, який подається в НАЗК.
Громадянська мережа "ОПОРА" повідомляла, що на організацію і роботу інтерв'юерів партії "Слуга народу" необхідно витратити 75 млн грн, а максимальна сума витрат може досягти 103 млн грн.
Голова правління "ОПОРИ" Ольга Айвазовська повідомляла, що з інтерв'юерами планується укладати цивільно-правові угоди підряду. Вартість компенсації, яка буде виходити на руки, становить близько 1200 грн.
Передісторія:
- Одночасно з місцевими виборами у неділю проходить ініційоване Зеленським всенародне опитування, на якому громадянам пропонують відповісти на 5 питань: чи потрібно вводити в країні довічне ув'язнення за корупцію в особливо великих розмірах; чи підтримують вони створення на Донбасі вільної економічної зони; чи підтримують вони скорочення чисельного складу Верховної Ради з 450 до 300 народних депутатів, легалізацію медичного канабісу та підняття на міжнародному рівні питання про використання гарантій безпеки, визначених Будапештським меморандумом.
- Міністр внутрішніх справ Арсен Аваков заявив, що опитування, які проводяться поза виборчою дільницею після голосування, не суперечать закону України.
- При цьому в поліцію починають надходити скарги на проведення всеукраїнського опитування, ініційованого президентом Володимиром Зеленським.