Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng
up shop

До опитування Зеленського залучають дітей, Денісова не проти

Неділя, 25 жовтня 2020, 15:15
До опитування Зеленського залучають дітей, Денісова не проти
Facebook Ірини Геращенко

Омбудсмен Людмила Денісова пояснила, що особи віком від 14 до 18 років можуть здійснювати волонтерську діяльність за згодою батьків або інших законних представників, якщо волонтерська допомога є добровільною та безоплатною.

Джерело: Денісова у Facebook

Деталі: Уповноважена ВР з прав людини опублікувала роз'яснення у зв’язку з численними повідомленнями у ЗМІ та соцмережах про залучення дітей до проведення опитування, яке ініційоване президентом Володимиром Зеленським 25 жовтня.

Дослівно: "Президент України неодноразово заявляв, що опитування буде добровільним, а особи, що його проводитимуть є волонтерами.

З огляду на це звертаю увагу, що відповідно до статті 7 Закону України "Про волонтерську діяльність" волонтер – фізична особа, яка добровільно здійснює соціально спрямовану неприбуткову діяльність шляхом надання волонтерської допомоги.

Волонтерами можуть стати громадяни України, іноземці та особи без громадянства, які перебувають в Україні на законних підставах, які є дієздатними. Особи віком від 14 до 18 років здійснюють волонтерську діяльність за згодою батьків (усиновлювачів), прийомних батьків, батьків-вихователів або піклувальника".

"Таким чином, участь неповнолітніх дітей у волонтерстві правомірна, якщо згода на неї дана батьками або іншими законними представниками дитини, а сама волонтерська допомога є добровільною та безоплатною".

Деталі: У соцмережах багато повідомлень про те, що так зване "опитування Зеленського" проводять неповнолітні.

Зокрема, нардеп від "Європейської солідарності" Ірина Геращенко повідомила про проведення опитування 14-річним хлопцем у Костополі Рівненської області.

Костопіль, Рівненська область. Дитині 14 років! Залучена до псевдоопитування Зеленського. Я публічно звертаюся до...

Опубликовано Iryna Gerashchenko Воскресенье, 25 октября 2020 г.

Також про залучення неповнолітніх повідомляють нардеп Марія Іонова та активіст Сергій Стерненко.

Це просто дно-дно. Експлуатація дітей. Віталій-студент Чернігівського залізнично-дорожного ліцею. Просто послухайте як...

Опубликовано Mariya Ionova Воскресенье, 25 октября 2020 г.

Що передувало: Раніше партія "Слуга народу" повідомляла, що профінансує ініційоване Зеленським опитування.

Партія зазначала, що не буде проводити дослідження власними силами, а укладе договір із компанією, що проводить соціологічні опитування. Усі витрати, пов’язані з опитуванням, там обіцяли відобразити в звіті партії, який подається в НАЗК.

Громадянська мережа "ОПОРА" повідомляла, що на організацію і роботу інтерв'юерів партії "Слуга народу" необхідно витратити 75 млн грн, а максимальна сума витрат може досягти 103 млн грн.

Голова правління "ОПОРИ" Ольга Айвазовська повідомляла, що з інтерв'юерами планується укладати цивільно-правові угоди підряду. Вартість компенсації, яка буде виходити на руки, становить близько 1200 грн.

Передісторія:

  • Одночасно з місцевими виборами у неділю проходить ініційоване Зеленським всенародне опитування, на якому громадянам пропонують відповісти на 5 питань: чи потрібно вводити в країні довічне ув'язнення за корупцію в особливо великих розмірах; чи підтримують вони створення на Донбасі вільної економічної зони; чи підтримують вони скорочення чисельного складу Верховної Ради з 450 до 300 народних депутатів, легалізацію медичного канабісу та підняття на міжнародному рівні питання про використання гарантій безпеки, визначених Будапештським меморандумом.
  • Міністр внутрішніх справ Арсен Аваков заявив, що опитування, які проводяться поза виборчою дільницею після голосування, не суперечать закону України.
  • При цьому в поліцію починають надходити скарги на проведення всеукраїнського опитування, ініційованого президентом Володимиром Зеленським.

Українська правда

"Українська правда" у Threads

Теми: дітиомбудсменопитування
Реклама:
Шановні читачі, просимо дотримуватись Правил коментування
Головне сьогодні

Зеленський повідомив, які країни надають Україні нові пакети підтримки

відеоГолова "Євросолідарності" у Київраді заявив, що столиці "бюджет війни" не треба

Зеленський відреагував на рішення ЄС щодо України

Грузії надали статус кандидата на членство в ЄС

Лідери ЄС підтримали відкриття переговорів про вступ з Україною – Мішель

"Київстар" почав відновлювати послугу мобільного інтернету

Усі новини...
діти
Посланець Папи Римського працює над механізмом повернення українських дітей з РФ
Вони чекали Україну. Історія фабрикації справи та вбивства двох підлітків у окупованому РФ Бердянську
Білоруський паралімпієць організує викрадення українських дітей із окупованих територій – Спротив
Останні новини
05:50
На "виборах" Путіна на ТОТ можна буде голосувати без паспорта – спротив
05:04
Мішель впевнений у фінансуванні України попри угорське вето: є інструменти
04:50
Орбан заблокував бюджетні видатки Євросоюзу з €50 млрд для України
03:54
Допомога Україні потрібна зараз, "а не після різдвяного яєчного лікеру" – Білий дім
02:52
Зеленський повідомив, які країни надають Україні нові пакети підтримки
01:58
В Орбана попередили про потребу ще 70 разів долати угорське вето для вступу України в ЄС
01:44
На громаду Сумщини за день ворог скинув 19 мін
00:48
Прем'єр Бельгії – Орбану: Якщо вже відмовився від вето, то мовчи
00:32
оновленоОВА: На Хмельниччині працювала ППО
00:14
Під час голосування за рішення щодо України Шольц запропонував Орбану вийти – ЗМІ
Усі новини...
Реклама: