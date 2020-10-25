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Кличко: Избиратели Попова не помнят, что такое "ёлка" на Майдане и Янукович в Киеве

Воскресенье, 25 октября 2020, 21:22
Кличко: Избиратели Попова не помнят, что такое ёлка на Майдане и Янукович в Киеве

Мэр Киева Виталий Кличко предполагает, что избиратели кандидата от ОПЗЖ экс-главы столицы Александра Попова не знают о его деятельности во времена президентства Виктора Януковича.

Источник: Кличко во время онлайн-брифинга партии "Удар" 25 октября видеовключением из самоизоляции

Прямая речь: "Действительно был удивлен тем, что Александр Попов на втором месте... Я думаю, что ключевой избиратель, который за него проголосовал, переехал в столицу в последние 5 лет ... Мы знаем, что многие люди приехали в столицу, потому что здесь есть работа, самая высокая заработная плата, лучшие стандарты.

И у меня складывается такое впечатление, что избиратель Александра Попова - это те люди, которые не помнят, что такое "ёлка" на Майдане, они не помнят, что такое Янукович в Киеве.. И только с этим я могу повязкам связать достаточно высокую поддержку Александра Попова".

Что предшествовало: Согласно экзит-полу службы "Рейтинг" Виталий Кличко с большим отрывом опередил своих конкурентов на выборах мэра столицы, но до победы в первом туре не дотянул.

А вот соперника Кличко, пока еще нельзя назвать окончательно, ведь его преследователи идут друг за другом и в пределах погрешности могут поменяться местами: Александр Попов ("ОПЗЖ") - 8,6%; Сергей Притула ("Голос") - 8,3%; Ирина Верещук ("Слуга народа") - 8%.

Справка: 59-летний Попов - уроженец Кривого Рога. В правительстве Януковича времен президентства Виктора Ющенко чуть более полугода занимал должность министра жилищно-коммунального хозяйства. Такую же должность занимал в правительстве Николая Азарова.

Был народным депутатом 6 созыва от "Партии регионов".

С ноября 2010 года до декабря 2013 года возглавлял Киевскую городскую государственную администрацию. Ему объявляли подозрение в причастности к избиению активистов на Майдане Незалежности в ночь на 30 ноября. Пресс-служба Попова сообщала, что срок привлечения его к ответственности истек 30 ноября 2018 года.

Валентина Романенко, УП

"Украинская правда" в Threads

Темы: виборыКиевВиталий Кличко
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