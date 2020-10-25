Вінницю очолить представник Гройсмана – екзит-пол

За інформацією екзит-полу студії Савіка Шустера і телеканалу "Україна 24" на виборах міського голови Вінниці перемагає чинний мер, представник "стратегії Гройсмана" Сергій Моргунов.

Джерело: Студія Савіка Шустера

Деталі: За результатами голосування, за Моргунова проголосували 66% жителів міста.

Другий - представник партії "Європейська солідарність" Сергій Кудлаєнко, за нього проголосували 11,87%.

На третьому місці - представник партії "Слуга народу" Сергій Борзов, за нього проголосували 9%. Дружина Борзова нардепка "СН", яку обрали в одному з округів області.

На четвертому місці - представник партії "ОПЗЖ", боксер В'ячеслав Узелков (4,68%).

При цьому, згідно з екзит-полом, у Вінницьку міську раду проходять "Українська стратегія Гройсмана" - 49,56%, "Європейська солідарність" - 12%, "Слуга народу" - 11,58% і "Опозиційна платформа - за життя" - 6, 64%.

Також подолати 5-відсотковий бар'єр і пройти до міськради може ВО "Батьківщина" - 3,92%.

Гранична помилка вибірки - 1,9%.

Довідка: Моргунов займає посаду міського голови Вінниці з 2014 року. Його попередником був Володимир Гройсман. Гройсман був міським головою Вінниці з 2006 по 2014 рр. Наразі Моргунов є представником партії Гройсмана.

Гройсман має велику підтримку у Вінниці. На парламентських виборах партію колишнього міського голови підтримали 15.5% вінничан.