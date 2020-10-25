Винницу возглавит представитель Гройсмана – экзит-пол

По информации экзит-пола студии Савика Шустера и телеканала "Украина 24"на выборах городского головы Винницы побеждает действующий мэр, представитель "стратегии Гройсмана" Сергей Моргунов.

Источник: Студия Савика Шустера

Детали: По результатам голосования, за Моргунова проголосовали 66% жителей города.

Второй - представитель партии "Европейская солидарность" Сергей Кудлаенко, за него проголосовали 11,87%.

На третьем месте – представитель партии "Слуга народа" Сергей Борзов, за него проголосовали 9%. Жена Борзова нардепка "СН", которую выбрали в одном из округов области.



На четвертом месте – представитель партии "ОПЗЖ", боксер Вячеслав Узелков (4,68%).

При этом, согласно экзит-полу, в Винницкий городской совет проходят "Украинская стратегия Гройсмана" - 49,56%, "Европейская солидарность" - 12%, "Слуга народа" - 11,58% и "Оппозиционная платформа - за жизнь" - 6, 64%.

Также преодолеть 5-процентный барьер и пройти в горсовет может ВО "Батькивщина" - 3,92%.

Предельная ошибка выборки - 1,9%.

Справка: Моргунов занимает должность городского головы Винницы с 2014 года. Его предшественником был Владимир Гройсман. Гройсман был мэром Винницы с 2006 по 2014 гг. Затем он работал в ВР и правительстве. С 2016 по 2019 гг. занимал пост премьера страны. Сейчас Моргунов является представителем партии Гройсмана.

Гройсман имеет большую поддержку в Виннице. На парламентских выборах партию бывшего городского головы поддержали 15.5% винничан.