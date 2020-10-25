Речник "5 питань": батьків дітей-інтерв'юерів покарають

Координатор проєкту "5 питань від президента" Артем Гагарін заявляє, що на батьків, діти яких проводили опитування, будуть складені адмінпротоколи.

Джерело: Гагарін у Facebook і на брифінгу, передає "Інтерфакс-Україна"

Дослівно: "Були зафіксовані поодинокі ситуації, коли батьки, які повинні були працювати в якості інтерв'юерів, залишили на дільницях дітей замість себе для участі в опитуванні. Знаю один такий підтверджений випадок і декілька не підтверджених, інформація зараз перевіряється.

Звичайно, такий вчинок з боку батьків – безвідповідальний і небезпечний для самих дітей. За таку поведінку на батьків буде складено адмінпротокол".

Деталі: Пізніше на брифінгу Гагарін заявив, що саме так пояснила участь дітей у проведенні опитування соціологічна компанія.

Пряма мова: "Підбором інтерв'юерів займалася соціологічна компанія. Пояснення було таке, що так, були деякі випадки, коли батьки залишали на своїх дітей, а діти проводили це опитування. Але ми не залишаємо це непоміченим, і, якщо соціологічна компанія наймала неповнолітніх, тоді будуть розмови з цією компанією. Але це буду робити не я".

Що передувало: У неділю з'явилися непоодинокі повідомлення про те, що так зване "опитування Зеленського" проводять неповнолітні.

Омбудсмен Людмила Денісова заявила, що особи віком від 14 до 18 років можуть здійснювати волонтерську діяльність за згодою батьків або інших законних представників, якщо волонтерська допомога є добровільною та безоплатною.

Раніше партія "Слуга народу" повідомляла, що профінансує ініційоване Зеленським опитування.

Партія зазначала, що не буде проводити дослідження власними силами, а укладе договір із компанією, що проводить соціологічні опитування. Усі витрати, пов’язані з опитуванням, там обіцяли відобразити в звіті партії, який подається в НАЗК.

Громадянська мережа "ОПОРА" повідомляла, що на організацію і роботу інтерв'юерів партії "Слуга народу" необхідно витратити 75 млн грн, а максимальна сума витрат може досягти 103 млн грн.

Голова правління "ОПОРИ" Ольга Айвазовська повідомляла, що з інтерв'юерами планується укладати цивільно-правові угоди підряду. Вартість компенсації, яка буде виходити на руки, становить близько 1200 грн.