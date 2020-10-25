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Координатор "5 вопросов": родителей детей-интервьюеров накажут

Воскресенье, 25 октября 2020, 23:15
Twitter Сергея Стерненко

Координатор проекта "5 вопросов от президента" Артем Гагарин заявляет, что на родителей, дети которых проводили опрос, будут составлены админпротоколы.

Источник: Гагарин в Facebook и на брифинге, передает "Интерфакс-Украина"

Дословно: "Были зафиксированы единичные ситуации, когда родители, которые должны были работать в качестве интервьюеров, оставили на участках детей вместо себя для участия в опросе. Знаю один такой подтверждённый случай и несколько не подтвержденных, информация сейчас проверяется.

Конечно, такой поступок со стороны родителей – безответственный и небезопасный для самих детей. За такое поведение на родителей будет составлен админпротокол".

Детали: Позже на брифинге Гагарин заявил, что именно так пояснила участие детей в проведении опроса социологическая компания.

Прямая речь: "Подбором интервьюеров занималась социологическая компания. Пояснение было следующее, что да, были некоторые случаи, когда родители оставляли на своих детей, а дети проводили этот опрос. Но мы не оставляем это незамеченным, и, если социологическая компания нанимала несовершеннолетних, тогда будут разговоры с этой компанией. Но это буду делать не я".

Что предшествовало: В воскресенье появились неединичные сообщения о том, что так называемый "опрос Зеленского" проводят несовершеннолетние.

Омбудсмен Людмила Денисова заявила, что лица в возрасте от 14 до 18 лет могут осуществлять волонтерскую деятельность с согласия родителей или иных законных представителей, если волонтерская помощь является добровольной и бесплатной.

Ранее партия "Слуга народа" сообщала, что профинансирует инициированный Зеленским опрос.

Партия отмечала, что не будет проводить исследование собственными силами, а заключит договор с компанией, которая проводит социологические опросы. Все расходы, связанные с опросом, там обещали отразить в отчете партии, который подается в НАПК.

Гражданская сеть "ОПОРА" сообщала, что на организацию и работу интервьюеров партии "Слуга народа" необходимо потратить 75 млн грн, а максимальная сумма расходов может достичь 103 млн грн.

Председатель правления "ОПОРЫ" Ольга Айвазовская сообщала, что с интервьюерами планируется заключать гражданско-правовые соглашения подряда. Стоимость компенсации, которая будет выходить на руки, составляет около 1200 грн.

Украинская правда
Темы: опросдети


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