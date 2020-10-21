Усі розділи
Укр / Рус Клуб УП
Укр / Рус

Опитування "5 питань від Зеленського" профінансує "Слуга народу"

Середа, 21 жовтня 2020, 14:04

Заплановане президентом Володимиром Зеленським на 25 жовтня всеукраїнське опитування з п'ятьма питаннями буде фінансувати партія "Слуга народу".

Джерело: заява "Слуги народу" в Facebook

Деталі: Зазначається, що відповідне рішення було ухвалене на засіданні вищої ради партії 20 жовтня.

Партія каже, що не буде проводити дослідження власними силами, а укладе договір із компанією, що проводить соціологічні опитування (назва компанії не уточнюється -ред).

Громадяни, які будуть проводити дослідження, перебуватимуть за межами виборчих дільниць.

В "Слузі народу" стверджують, що це не буде агітацією: під час дослідження не буде використано партійної символіки, не буде жодного заклику голосувати за цю партію або ж за окремих кандидатів на виборах.

Наголошується, що члени партії, кандидати в депутати місцевих рад від партії та їхні представники не будуть задіяні для проведення опитування і спілкування безпосередньо із громадянами в день проведення виборів.

Усі витрати, пов’язані з опитуванням, обіцяють відобразити в звіті партії, який подається в НАЗК.

Підкреслюється, що мова не йде про гроші платників податків, оскільки у 2020 році партія "Слуга Народу" відмовилася від державного фінансування та просила адресувати ці кошти на боротьбу з COVID-19.

Передісторія: 

  • 13 жовтня президент Володимир Зеленський анонсував проведення у день виборів 25 жовтня всенародного опитування з приводу 5 питань. Самі питання він називав потім і не одразу, а одне за одним.
  • Ці 5 запитань стосуються: довічного ув'язнення за корупцію, створення вільної економічної зони на окупованій частині Донбасу, скорочення кількості народних депутатів до 300, легалізації каннабісу в медичних цілях, використання Будапештського меморандуму для відновлення територіальної цілісності України.
  • В Офісі президента пояснили, що це опитування, на відміну від конституційного референдуму, не матиме прямих юридичних наслідків.
  • У більшості фракцій Верховної Ради розкритикували ідею президента. 

Читайте також: "Почую кожного". Зеленський хоче дізнатись про суперечки на кухнях на всенародному опитуванні

Який злочин, таке і покарання. Або чому "народна відповідь" на перше питання президента нікого не здивує

Питання №1. Чому "друге важливе питання" президента дійсно має значення

Українська правда
Теми: ЗеленськийопитуванняСлуга народу


powered by lun.ua
Головне сьогодні

В офісі Зеленського готують кадрові перестановки – джерела

Вибори-2020: ЦВК попереджає, що підрахунок голосів буде тривалим

Нові антирекорди COVID: в Україні 6 719 хворих за добу і 141 смерть

"Слуги народу" поїхали на Донбас на два дні перед виборами

Один військовий постраждав внаслідок обстрілу – ООС

фотоКияни при свічках зачитували книгу про Стуса біля Печерського райсуду

Усі новини...
Зеленський
Зеленський підписав закон, необхідний для руху України до НАТО
Президент Зеленський в опозиції до самого себе?
Цинік, актор і піарник: у Раді розкритикували послання Зеленського
Останні новини
14:26
НАТО проконсультується з Україною при формуванні своєї стратегічної концепції
14:25
фото, відеоНа Одещині стався вибух біля АЗС: постраждав кандидат у депутати
14:23
Маск розповів про будівництво міста на Марсі
14:18
Суди Росії постановили виселити з Криму близько 600 українців – МЗС
14:04
Опитування "5 питань від Зеленського" профінансує "Слуга народу"
13:54
"Літаюча тарілка" стала пам'яткою архітектури в Україні
13:53
Зеленський підписав закон, необхідний для руху України до НАТО
13:51
Чекаючи спалаху COVID на Львівщині, Кабмін просить у регіонів пропозицій
13:46
В Білорусі озвучили свою версію того, скільки білорусів виїхали до України
13:36
Весілля під час карантину: в Україні одружилося більше пар, ніж розлучилося
Усі новини...