Опитування "5 питань від Зеленського" профінансує "Слуга народу"

Заплановане президентом Володимиром Зеленським на 25 жовтня всеукраїнське опитування з п'ятьма питаннями буде фінансувати партія "Слуга народу".

Джерело: заява "Слуги народу" в Facebook

Деталі: Зазначається, що відповідне рішення було ухвалене на засіданні вищої ради партії 20 жовтня.

Партія каже, що не буде проводити дослідження власними силами, а укладе договір із компанією, що проводить соціологічні опитування (назва компанії не уточнюється -ред).

Громадяни, які будуть проводити дослідження, перебуватимуть за межами виборчих дільниць.

В "Слузі народу" стверджують, що це не буде агітацією: під час дослідження не буде використано партійної символіки, не буде жодного заклику голосувати за цю партію або ж за окремих кандидатів на виборах.

Наголошується, що члени партії, кандидати в депутати місцевих рад від партії та їхні представники не будуть задіяні для проведення опитування і спілкування безпосередньо із громадянами в день проведення виборів.

Усі витрати, пов’язані з опитуванням, обіцяють відобразити в звіті партії, який подається в НАЗК.

Підкреслюється, що мова не йде про гроші платників податків, оскільки у 2020 році партія "Слуга Народу" відмовилася від державного фінансування та просила адресувати ці кошти на боротьбу з COVID-19.

Передісторія:

13 жовтня президент Володимир Зеленський анонсував проведення у день виборів 25 жовтня всенародного опитування з приводу 5 питань. Самі питання він називав потім і не одразу, а одне за одним.

Ці 5 запитань стосуються: довічного ув'язнення за корупцію, створення вільної економічної зони на окупованій частині Донбасу, скорочення кількості народних депутатів до 300, легалізації каннабісу в медичних цілях, використання Будапештського меморандуму для відновлення територіальної цілісності України.

В Офісі президента пояснили, що це опитування, на відміну від конституційного референдуму, не матиме прямих юридичних наслідків.

У більшості фракцій Верховної Ради розкритикували ідею президента.

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