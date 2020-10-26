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Кличко может выиграть в первом туре – СМИ

Понедельник, 26 октября 2020, 01:53
Кличко может выиграть в первом туре – СМИ
Фото: Facebook Кличка

Действующий мэр Киева Виталий Кличко может победить в выборах городского главы в первом туре.

Источник: "Интерфакс" со ссылкой на источник близкий к ТИК

Детали: Источник агентства в территориальной избирательной комиссии утверждает, что Кличко, по оперативным данным, набирает около 51% голосов после обработки 67% бюллетеней.

На втором месте находится бывший регионал и экс-глава КГГА Александр Попов, который баллотируется от "ОПЗЖ". Он вроде бы набрал 9,4% голосов.

Третьим идет представитель "Голоса" Сергей Притула с результатом в 7,7%.

Что предшествовало: Мэр Киева Виталий Кличко предполагает, что избиратели кандидата от ОПЗЖ экс-главы столицы Александра Попова не знают о его деятельности во времена президентства Виктора Януковича.

Напомним: 

  • Согласно экзит-полу службы "Рейтинг" Виталий Кличко с большим отрывом опередил своих конкурентов на выборах мэра столицы, но до победы в первом туре не дотянул.
  • А вот соперника Кличко, пока еще нельзя назвать окончательно, ведь его преследователи идут друг за другом и в пределах погрешности могут поменяться местами: Александр Попов ("ОПЗЖ") - 8,6%; Сергей Притула ("Голос") - 8,3%; Ирина Верещук ("Слуга народа") - 8%.

"Украинская правда" в Threads

Темы: Виталий КличковиборыКиев
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