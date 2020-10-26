Все разделы
Укр / Рус Клуб УП
Укр / Рус

Кличко может выиграть в первом туре – СМИ

Понедельник, 26 октября 2020, 02:53
Фото: Facebook Кличка

Действующий мэр Киева Виталий Кличко может победить в выборах городского главы в первом туре.

Источник: "Интерфакс" со ссылкой на источник близкий к ТИК

Детали: Источник агентства в территориальной избирательной комиссии утверждает, что Кличко, по оперативным данным, набирает около 51% голосов после обработки 67% бюллетеней.

На втором месте находится бывший регионал и экс-глава КГГА Александр Попов, который баллотируется от "ОПЗЖ". Он вроде бы набрал 9,4% голосов.

Третьим идет представитель "Голоса" Сергей Притула с результатом в 7,7%.

Что предшествовало: Мэр Киева Виталий Кличко предполагает, что избиратели кандидата от ОПЗЖ экс-главы столицы Александра Попова не знают о его деятельности во времена президентства Виктора Януковича.

Напомним: 

  • Согласно экзит-полу службы "Рейтинг" Виталий Кличко с большим отрывом опередил своих конкурентов на выборах мэра столицы, но до победы в первом туре не дотянул.
  • А вот соперника Кличко, пока еще нельзя назвать окончательно, ведь его преследователи идут друг за другом и в пределах погрешности могут поменяться местами: Александр Попов ("ОПЗЖ") - 8,6%; Сергей Притула ("Голос") - 8,3%; Ирина Верещук ("Слуга народа") - 8%.

Темы: Виталий КличковиборыКиев


powered by lun.ua
Главное сегодня

Кличко может выиграть в первом туре – СМИ

таблицаЯвка на выборах составила около 37% – ЦИК

Во Львове во второй тур выходят кандидаты с фамилиями на "С" – экзит-пол

Мэром Харькова снова будет Кернес – экзит-пол

В Киеве "Удар" первая, "ЕС" вторая, 4 партии делят четвертое место - экзит-пол "Рейтинга"

инфографикаВыборы мэра Киева: экзит-пол показал разгромную победу Кличко, но будет 2-й тур

Все новости...
Виталий Кличко
Первое поражение Зеленского. Как прошли выборы в Киеве
Кличко: Избиратели Попова не помнят, что такое "ёлка" на Майдане и Янукович в Киеве
Выборы мэра Киева: экзит-пол показал разгромную победу Кличко, но будет 2-й тур
Последние новости
02:53
Кличко может выиграть в первом туре – СМИ
02:22
Армения и Азербайджан снова договорились о перемирии в Карабахе
01:33
Поездом из Луганщины за 500 грн ехали голосовать на Киевщину: полиция разоблачила еще одну "карусель"
00:52
Львовяне решили, что будет второй тур – Садовый о результатах выборов
00:23
Филатов призывает центральную власть не давить на местное самоуправление
23:36
Действующий мэр Черкасс посоревнуется с представителем "Голоса" – экзит-пол
23:28
инфографика Не пошли на выборы: каждый 5-й по состоянию здоровья
23:15
Координатор "5 вопросов": родителей детей-интервьюеров накажут
22:59
инфографика Опрос Зеленского: в одном вопросе мнения украинцев разделились – "Рейтинг"
22:53
Нынешний мэр Черновцов проигрывает выборы - экзит-пол
Все новости...
Подпишитесь на наши уведомления!