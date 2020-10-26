Кличко может выиграть в первом туре – СМИ
Понедельник, 26 октября 2020, 02:53
Действующий мэр Киева Виталий Кличко может победить в выборах городского главы в первом туре.
Источник: "Интерфакс" со ссылкой на источник близкий к ТИК
Детали: Источник агентства в территориальной избирательной комиссии утверждает, что Кличко, по оперативным данным, набирает около 51% голосов после обработки 67% бюллетеней.
На втором месте находится бывший регионал и экс-глава КГГА Александр Попов, который баллотируется от "ОПЗЖ". Он вроде бы набрал 9,4% голосов.
Третьим идет представитель "Голоса" Сергей Притула с результатом в 7,7%.
Что предшествовало: Мэр Киева Виталий Кличко предполагает, что избиратели кандидата от ОПЗЖ экс-главы столицы Александра Попова не знают о его деятельности во времена президентства Виктора Януковича.
Напомним:
- Согласно экзит-полу службы "Рейтинг" Виталий Кличко с большим отрывом опередил своих конкурентов на выборах мэра столицы, но до победы в первом туре не дотянул.
- А вот соперника Кличко, пока еще нельзя назвать окончательно, ведь его преследователи идут друг за другом и в пределах погрешности могут поменяться местами: Александр Попов ("ОПЗЖ") - 8,6%; Сергей Притула ("Голос") - 8,3%; Ирина Верещук ("Слуга народа") - 8%.