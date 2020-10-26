Кличко может выиграть в первом туре – СМИ

Действующий мэр Киева Виталий Кличко может победить в выборах городского главы в первом туре.

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Детали: Источник агентства в территориальной избирательной комиссии утверждает, что Кличко, по оперативным данным, набирает около 51% голосов после обработки 67% бюллетеней.

На втором месте находится бывший регионал и экс-глава КГГА Александр Попов, который баллотируется от "ОПЗЖ". Он вроде бы набрал 9,4% голосов.

Третьим идет представитель "Голоса" Сергей Притула с результатом в 7,7%.

Что предшествовало: Мэр Киева Виталий Кличко предполагает, что избиратели кандидата от ОПЗЖ экс-главы столицы Александра Попова не знают о его деятельности во времена президентства Виктора Януковича.

Напомним: