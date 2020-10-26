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Олегу Ляшку дихає в потилицю "слуга народу" на виборах до Ради

Понеділок, 26 жовтня 2020, 08:53
Олегу Ляшку дихає в потилицю слуга народу на виборах до Ради

У Бахмачі на окрузі №208 за першість на довиборах до Верховної Ради змагаються кандидат від партії "Слуга народу" Анатолій Гунько та лідер "Радикальної партії" Олег Ляшко.

Джерело: дані Центральної виборчої комісії

Деталі: За результатом підрахунку 24,12% дільничних протоколів на окрузі №208 у Чернігівській області Ляшко набирає 33,04% голосів виборців, а Гунько - 32,45%.

 

Їх наздоганяє самовисуваниця Людмила Давиденко - 26,88% голосів виборців.

Передісторія:

  • Народного депутата 8 та 9 скликань Валерія Давиденка 23 травня 2020 року знайшли мертвим із вогнепальним пораненням у голову в офісі в Києві.
  • Його дружина Людмила Давиденко зареєструвалася кандидатом на проміжні вибори до парламенту на його місце.
  • Серед кандидатів є й два однофамільці "слуги народу" Гунька.
  • Лідер адикальної партії" Олег Ляшко одразу після завершення голосування 25 жовтня заявив про свою перемогу на виборах народного депутата на 208 окрузі.

Олена Рощенко, УП

"Українська правда" в Threads

Теми: Ляшко ОлегвибориВерховна РадаЧернігівська область
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