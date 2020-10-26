Олегу Ляшку дихає в потилицю "слуга народу" на виборах до Ради
Понеділок, 26 жовтня 2020, 09:53
У Бахмачі на окрузі №208 за першість на довиборах до Верховної Ради змагаються кандидат від партії "Слуга народу" Анатолій Гунько та лідер "Радикальної партії" Олег Ляшко.
Джерело: дані Центральної виборчої комісії
Деталі: За результатом підрахунку 24,12% дільничних протоколів на окрузі №208 у Чернігівській області Ляшко набирає 33,04% голосів виборців, а Гунько - 32,45%.
Їх наздоганяє самовисуваниця Людмила Давиденко - 26,88% голосів виборців.
Передісторія:
- Народного депутата 8 та 9 скликань Валерія Давиденка 23 травня 2020 року знайшли мертвим із вогнепальним пораненням у голову в офісі в Києві.
- Його дружина Людмила Давиденко зареєструвалася кандидатом на проміжні вибори до парламенту на його місце.
- Серед кандидатів є й два однофамільці "слуги народу" Гунька.