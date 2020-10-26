Олегу Ляшку дихає в потилицю "слуга народу" на виборах до Ради

У Бахмачі на окрузі №208 за першість на довиборах до Верховної Ради змагаються кандидат від партії "Слуга народу" Анатолій Гунько та лідер "Радикальної партії" Олег Ляшко.

Джерело: дані Центральної виборчої комісії

Деталі: За результатом підрахунку 24,12% дільничних протоколів на окрузі №208 у Чернігівській області Ляшко набирає 33,04% голосів виборців, а Гунько - 32,45%.

Їх наздоганяє самовисуваниця Людмила Давиденко - 26,88% голосів виборців.

Передісторія: