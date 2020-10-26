Все разделы
Укр / Рус Клуб УП
Укр / Рус

Олегу Ляшко дышит в затылок "слуга народа" на выборах в Раду

Понедельник, 26 октября 2020, 09:53

В Бахмаче в округе №208 за первенство на довыборах в Верховную Раду соревнуются кандидат от партии "Слуга народа" Анатолий Гунько и лидер "Радикальной партии" Олег Ляшко.

Источник: данные Центральной избирательной комиссии

Детали: По результатам подсчета 24,12% участковых протоколов в округе №208 в Черниговской области Ляшко набирает 33,04% голосов избирателей, а Гунько - 32,45%.

 

Их догоняет самовыдвиженка Людмила Давыденко - 26,88% голосов избирателей.

Предыстория:

  • Народного депутата 8 и 9 созывов Валерия Давиденко 23 мая 2020 года нашли мертвым с огнестрельным ранением в голову в офисе в Киеве.
  • Его жена Людмила Давыденко зарегистрировалась кандидатом на промежуточные выборы в парламент на его место.
  • Среди кандидатов есть и два однофамильца "слуги народа" Гунько.

Темы: ЛяшковиборыВерховная РадаЧерниговская область


powered by lun.ua
Главное сегодня

В Украине новые карантинные зоны: кто попал в "красную"

В день выборов обнаружили меньше случаев заболевания COVID - 5,4 тысячи

Кличко может выиграть в первом туре – СМИ

таблицаЯвка на выборах составила около 37% – ЦИК

Во Львове во второй тур выходят кандидаты с фамилиями на "С" – экзит-пол

Мэром Харькова снова будет Кернес – экзит-пол

Все новости...
Ляшко
Ляшко уже поздравил себя с победой на выборах
Результат за 15-30 мин: вскоре семейные врачи также будут тестировать на COVID-19
Ляшко рассказал, при каком условии в Украине снова введут жесткий карантин
Последние новости
10:51
Явка 36,88%: на местные выборы пришли 10,5 млн украинцев
10:50
На выборах в Сейм Литвы победила проукраинская оппозиция
10:49
В Киеве более 3 сотен больных COVID и 15 смертей за сутки
10:34
"Сбербанк" хочет взыскать с завода "Укроборонпрома" 500 миллионов
10:33
В Италии впервые более 20 000 случаев коронавируса за сутки
10:28
Азербайджан взял под контроль несколько сел и город в Карабахе
10:27
Арабская компания возобновила полеты в Украину
10:11
объявлениеНациональный винодельческий форум переносится на следующий год
09:53
Олегу Ляшко дышит в затылок "слуга народа" на выборах в Раду
09:51
Степанов считает, что критика украинской вакцины – это комплекс национальной неполноценности
Все новости...