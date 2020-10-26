Олегу Ляшко дышит в затылок "слуга народа" на выборах в Раду
Понедельник, 26 октября 2020, 08:53
В Бахмаче в округе №208 за первенство на довыборах в Верховную Раду соревнуются кандидат от партии "Слуга народа" Анатолий Гунько и лидер "Радикальной партии" Олег Ляшко.
Источник: данные Центральной избирательной комиссии
Детали: По результатам подсчета 24,12% участковых протоколов в округе №208 в Черниговской области Ляшко набирает 33,04% голосов избирателей, а Гунько - 32,45%.
Их догоняет самовыдвиженка Людмила Давыденко - 26,88% голосов избирателей.
Предыстория:
- Народного депутата 8 и 9 созывов Валерия Давиденко 23 мая 2020 года нашли мертвым с огнестрельным ранением в голову в офисе в Киеве.
- Его жена Людмила Давыденко зарегистрировалась кандидатом на промежуточные выборы в парламент на его место.
- Среди кандидатов есть и два однофамильца "слуги народа" Гунько.
- Лидер "Радикальной партии" Олег Ляшко сразу после завершения голосования 25 октября заявил о своей победе на выборах народного депутата в 208 округе.
Алена Рощенко, УП