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Олегу Ляшко дышит в затылок "слуга народа" на выборах в Раду

Понедельник, 26 октября 2020, 08:53
Олегу Ляшко дышит в затылок слуга народа на выборах в Раду

В Бахмаче в округе №208 за первенство на довыборах в Верховную Раду соревнуются кандидат от партии "Слуга народа" Анатолий Гунько и лидер "Радикальной партии" Олег Ляшко.

Источник: данные Центральной избирательной комиссии

Детали: По результатам подсчета 24,12% участковых протоколов в округе №208 в Черниговской области Ляшко набирает 33,04% голосов избирателей, а Гунько - 32,45%.

 

Их догоняет самовыдвиженка Людмила Давыденко - 26,88% голосов избирателей.

Предыстория:

  • Народного депутата 8 и 9 созывов Валерия Давиденко 23 мая 2020 года нашли мертвым с огнестрельным ранением в голову в офисе в Киеве.
  • Его жена Людмила Давыденко зарегистрировалась кандидатом на промежуточные выборы в парламент на его место.
  • Среди кандидатов есть и два однофамильца "слуги народа" Гунько.
  • Лидер "Радикальной партии" Олег Ляшко сразу после завершения голосования 25 октября заявил о своей победе на выборах народного депутата в 208 округе.

Алена Рощенко, УП

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Темы: Ляшко ОлегвиборыВерховная РадаЧерниговская область
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