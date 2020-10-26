Олегу Ляшко дышит в затылок "слуга народа" на выборах в Раду

В Бахмаче в округе №208 за первенство на довыборах в Верховную Раду соревнуются кандидат от партии "Слуга народа" Анатолий Гунько и лидер "Радикальной партии" Олег Ляшко.

Источник: данные Центральной избирательной комиссии

Детали: По результатам подсчета 24,12% участковых протоколов в округе №208 в Черниговской области Ляшко набирает 33,04% голосов избирателей, а Гунько - 32,45%.

Их догоняет самовыдвиженка Людмила Давыденко - 26,88% голосов избирателей.

Предыстория: