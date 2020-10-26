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Начальник Генштабу каже, що його хочуть умисно "очорнити"

Понеділок, 26 жовтня 2020, 15:50

Головнокомандувач Збройних сил України Руслан Хомчак заявив про "сплановану інформаційну кампанію з метою дискредитації керівництва ЗСУ".

Джерело: заява Хомчака на Facebook-сторінці Генштабу

Дослівно: "Є відвертою неправдою начебто моя вказівка військовому комісаріату "про призов окремого громадянина", про що дізнався, як і вся українська спільнота, із соціальних мереж.

Не відповідає дійсності й інформація щодо порушення мною житлового законодавства. Дані про нерухомість посадових осіб зазначено в щорічних деклараціях, з якими може ознайомитися будь-хто".

Деталі: Очевидно, йдеться про інформацію, яку раніше оприлюднив музикант і волонтер Тарас Тополя щодо "отримання Хомчаком третього службового житла". Після оприлюднення такого закиду також почала ширитися інформація, що Тополі готують повістку про призов в армію.

Хомчак наголошує, що вказав у своїх деклараціях повернення Міноборони раніше отриманих від держави житлових квадратних метрів за попередніми місцями служби.

За його словами, нове клопотання про надання штатно-посадового (службового) житла було подано Міноборони на законній підставі, з урахуванням зміни місця служби та сімейного стану (чималий резонанс викликала і новина про одруження Хомчака з 29-річною Ганною Коваленко, яку нещодавно було призначено очільницею Чернігівської облдержадміністрації –ред).

Начальник Генштабу зазначає, що призначив службову перевірку за фактом передачі оприлюднених службових документів, що містять його персональні дані,.

Хомчак каже, що сподівається на порядність лідерів громадських думок та подальшу об’єктивність, неупередженість і дотримання професійної етики представниками засобів масової інформації.

Українська правда
Теми: ГенштабХомчак


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