Начальник Генштаба говорит, что его хотят умышленно "очернить"

Главнокомандующий Вооруженных сил Украины Руслан Хомчак заявил о "спланированной информационной кампании с целью дискредитации руководства ВСУ".

Источник: заявление Хомчака на Facebook-странице Генштаба

Дословно: "Является откровенной ложью якобы мое указание военному комиссариату "о призыве отдельного гражданина", о чем узнал, как и все украинское сообщество, из социальных сетей.

Не соответствует действительности и информация о нарушении мной жилищного законодательства. Данные о недвижимости должностных лиц указаны в ежегодных декларациях, с которыми может ознакомиться любой".

Детали: Очевидно, речь идет об информации, которую ранее обнародовал музыкант и волонтер Тарас Тополя о "получении Хомчаком третьего служебного жилья". После обнародования такого меседжа также начала распространяться информация, что Тополе готовят повестку о призыве в армию.

Хомчак отмечает, что указал в своих декларациях возврат Минобороны ранее полученных от государства жилых квадратных метров по предыдущим местам службы.

По его словам, новое ходатайство о предоставлении штатно-должностного (служебного) жилья было подано Минобороны на законном основании с учетом изменения места службы и семейного положения (большой резонанс вызвала и новость о женитьбе Хомчака с 29-летней Анной Коваленко, которая недавно была назначена главой Черниговской облгосадминистрации -ред).

Начальник Генштаба отмечает, что назначил служебную проверку по факту передачи обнародованных служебных документов, содержащих его персональные данные.

Хомчак говорит, что надеется на порядочность лидеров общественных мнений и дальнейшую объективность, беспристрастность и соблюдение профессиональной этики представителями средств массовой информации.