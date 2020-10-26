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КС заслухав висновок науковця про незаконність ВАКС і "забув" іншу думку його колег 

Понеділок, 26 жовтня 2020, 17:31

Співробітники Київського національного університету імені Тараса Шевченка дійшли висновку, що створення Вищого антикорупційного суду є законним. Водночас, Конституційний Суд, розглядаючи це питання, заслухав їхнього колегу, який заявив протилежну думку.

Джерело: наукова позиція двох співробітників КНУ, яка є в розпорядженні УП; засідання Конституційного Суду

Деталі: КС розглядає справу про те, чи відповідає Антикорупційний суд Конституції. Її ініціювали 49 нардепів, переважно, від "Опозиційної платформи – За життя".

Суддя КС Володимир Мойсик, який є доповідачем у цій справі, звернувся до Київського національного університету.

У відповідь КНУ надав наукову позицію, сформовану двома співробітниками Інституту права.

Документ підготували докторки юридичних наук Оксана Хотинська-Нор, завідувачка кафедри нотаріального, виконавчого процесу та адвокатури, прокуратури, судоустрою, та доцентка цієї кафедри Ольга Саленко.

Вони дійшли висновку, що закон "Про Вищий антикорупційний суд" є конституційним.

Науковиці звернули увагу, що спеціалізовані суди – усталене явищем у країнах-учасницях Ради Європи.

При цьому автори документу вважають, що ВАКС не порушує прописану в Конституції заборону надзвичайних та особливих судів. Зокрема, Антикорупційний суд створений не для обмеженої кількості справ, не наділений спеціальними повноваженнями та не дотримується будь-яких особливих процедур.

Однак на засіданні Конституційного Суду 6 жовтня цю наукову позицію не зачитали. Співробітниці КНУ, які підготували документ, не виступали в Суді.

Водночас, там виступив їхній колега з університету, професор кафедри правосуддя Сергій Прилуцький. Він дійшов протилежної думки, яку й оголосив під час засідання.

Чоловік вважає, що створення Антикорупційного суду не відповідає Конституції, бо, зокрема, підпадає під ознаки особливого суду.

"Українська правда" звернулась по коментар до Конституційного Суду та Університету.

У КС повідомили, що Прилуцького залучили до процесу ухвалою КС 3 вересня. На інші питання, зокрема, про те, чому на засіданні не заслухали протилежний висновок, у суді не відповіли, пославшись на таємницю матеріалів справи.

Відповідь від КНУ станом на 26 жовтня ще не надійшла.

Передісторія:

  • У липні 49 народних депутатів звернулися до КС з конституційним поданням щодо відповідності Конституції закону про Вищий антикорупційний суд. Абсолютна більшість підписантів подання – депутати від "Опозиційної платформи – За життя". 
  • 6 жовтня Велика палата Конституційного суду почала розглядати справу.

Українська правда


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