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КС заслушал вывод ученого о незаконности ВАКС и "забыл" другое мнение его коллег

Понедельник, 26 октября 2020, 16:31
КС заслушал вывод ученого о незаконности ВАКС и забыл другое мнение его коллег

Сотрудники Киевского национального университета имени Тараса Шевченко пришли к выводу, что создание Высшего антикоррупционного суда является законным. В то же время, Конституционный Суд, рассматривая этот вопрос, заслушал их коллегу, который заявил противоположное мнение.

Источник: научная позиция двух сотрудников КНУ, которая есть в распоряжении УП; заседание Конституционного Суда

Детали: КС рассматривает дело о том, соответствует ли Антикоррупционный суд Конституции. Ее инициировали 49 нардепов, преимущественно, от "Оппозиционного платформы – За жизнь".

Судья КС Владимир Мойсик, который является докладчиком по этому делу, обратился в Киевский национальный университет.

В ответ КНУ предоставил научную позицию, составленную двумя сотрудниками Института права.

Документ подготовили доктора юридических наук Оксана Хотинская-Нор, заведующая кафедрой нотариального, исполнительного процесса и адвокатуры, прокуратуры, судоустройства, и доцент этой кафедры Ольга Саленко.

Они пришли к выводу, что закон "О Высшем антикоррупционном суде" является конституционным.

Ученые обратили внимание, что специализированные суды – устоявшееся явление в странах-участницах Совета Европы.

При этом авторы документа считают, что ВАКС не нарушает прописанный в Конституции запрет чрезвычайных и особых судов. В частности, Антикоррупционный суд создан не для ограниченного количества дел, не наделен специальными полномочиями и не соблюдает каких-либо особых процедур.

Однако на заседании Конституционного Суда 6 октября эту научную позицию не зачитали. Сотрудницы КНУ, которые подготовили документ, не выступали в суде.

В то же время, там выступил их коллега из университета, профессор кафедры правосудия Сергей Прилуцкий. Он пришел к противоположному мнению, которое и объявил во время заседания.

Мужчина считает, что создание Антикоррупционного суда не соответствует Конституции, поскольку, в частности, подпадает под признаки особого суда.

"Украинская правда" обратилась за комментарием в Конституционный Суд и Университет.

В КС сообщили, что Прилуцкого привлекли к процессу постановлением КС 3 сентября. На другие вопросы, в частности, о том, почему на заседании не заслушали противоположный вывод, в суде не ответили, сославшись на тайну материалов дела.

Ответ от КНУ состоянию на 26 октября еще не поступил.

Предыстория:

  • В июле 49 народных депутатов обратились в КС с конституционным представлением о соответствии Конституции закона о Высшем антикоррупционном суде. Абсолютное большинство подписантов представления – депутаты от "Оппозиционной платформы – За жизнь".
  • 6 октября Большая палата Конституционного суда приступила к рассмотрению дела.

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Темы: КонституциясудКС
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