ОАСК наказав посунути Ситника з посади через рішення КС

Окружний адмінсуд Києва ухвалив викреслити з державного реєстра інформацію про Артема Ситника як директора Національного антикорупційного бюро

Джерело: поінформований співрозмовник УП

Деталі: 26 жовтня суд вирішив поновити на посаді колишнього Керівника Другого підрозділу детективів НАБУ Олександра Карєєва, визнавши незаконним його звільнення.

У рамках позову Карєєва видали окрему ухвалу про усунення причини та умов, що сприяють порушенню законодавства.

В цій ухвалі суд зобов’язав Міністерство юстиції викреслити з Єдиного реєстру інформацію про Ситника як керівника НАБУ.

Підставою нібито є рішення Конституційного Суду, який визнав незаконним указ президента Петра Порошенка про призначення Ситника.

Крім того, у ДБР мають відправити вказівку відкрити кримінальну справу за невиконання рішення КС.

Також ухвалу мають направити до Кабінету міністрів, щоб там вжили заходів з дотримання Антикорупційним бюро закону, і заступникам директора НАБУ, щоб вони прийняли рішення про те, хто буде виконувати обов’язки керівника

Водночас, за даними УП, в Антикорупційному бюро рішення ще не бачили.

Як свідчать дані судового реєстру, в кінці 2019 року НАБУ почало внутрішнє розслідування дій Олександра Карєєва у справі про заволодіння майном компанії з агропромислової групи "Росток-Холдинг". Після результатів цього розслідування, у травні 2020 року, співробітника Бюро звільнили.

У червні він оскаржив до ОАСК як своє звільнення, так і результати внутрішнього розслідування, вимагаючи повернути собі посаду.

У жовтні Карєєв також подав клопотання, на підставі якого Окружний адмінсуд і наказав посунути Ситника.

Передісторія:

28 серпня Конституційний Суд дійшов висновку, що п’ятий президент України Петро Порошенко перевищив свої повноваження, призначаючи Артема Ситника на посаду директора Національного антикорупційного бюро, яке належить до органів виконавчої влади.

У НАБУ назвали рішення КС політично вмотивованим.

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