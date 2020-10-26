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ОАСК приказал подвинуть Сытника с должности из-за решения КС

Понедельник, 26 октября 2020, 22:29

Окружной админсуд Киева постановил вычеркнуть из государственного реестра информацию об Артеме Сытнике как директоре Национального антикоррупционного бюро

Источник: информированный источник УП

Детали: 26 октября суд решил восстановить в должности бывшего руководителя второго подразделения детективов НАБУ Александра Кареева, признав незаконным его увольнение.

В рамках иска Кареева выдали отдельное определение об устранении причин и условий, способствующих нарушению законодательства.

В этом постановлении суд обязал Министерство юстиции вычеркнуть из Единого реестра информацию о Сытнике как руководителе НАБУ.

Основанием якобы является решение Конституционного Суда, который признал незаконным указ президента Петра Порошенко о назначении Сытника.

Кроме того, в ГБР должны отправить указание возбудить уголовное дело за невыполнения решения КС.

Также постановление должны направить в Кабинет министров, чтобы там приняли меры по соблюдению антикоррупционным бюро закона, и заместителям директора НАБУ, чтобы они приняли решение о том, кто будет исполнять обязанности руководителя

В то же время, по данным УП, в Антикоррупционном бюро решение еще не видели.

Как свидетельствуют данные судебного реестра, в конце 2019 года НАБУ начало внутреннее расследование действий Александра Кареева по делу о завладении имуществом компании из агропромышленной группы "Росток-Холдинг". После результатов этого расследования, в мае 2020 года, сотрудника Бюро уволили.

В июне он обжаловал в ОАСК как свое освобождение, так и результаты внутреннего расследования, требуя вернуть себе должность.

В октябре Кареев также подал ходатайство, на основании которого Окружной админсуд и приказал подвинуть Сытника.

Предыстория:

  •  28 августа Конституционный суд пришел к выводу, что пятый президент Украины Петр Порошенко превысил свои полномочия, назначая Артема Сытника на должность директора Национального антикоррупционного бюро, которое относится к органам исполнительной власти.
  • В НАБУ назвали решение КС политически мотивированным.

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Темы: ОАСКСытникНАБУ


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