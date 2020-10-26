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Довибори: після підрахунку 75% протоколів Ляшко відстає від "слуги" на майже 400 голосів

Понеділок, 26 жовтня 2020, 23:21
Довибори: після підрахунку 75% протоколів Ляшко відстає від слуги на майже 400 голосів
Фото: politarena.com.ua

В результаті опрацювання 77,3% протоколів на 208 окрузі, де йде боротьба за вакантне місце депутата Верховної Ради, "радикал" Олег Ляшко відстає від представника "Слуги народу" Анатолія Гунька на 366 голосів. 

Джерело: дані ЦВК 

Деталі: Наразі Гунька підтримали 14 945 мешканців округу, а Ляшка – 14 579. 

Дещо меншу підтримку здобуває самовисуванка Людмила Давиденко. За неї наразі проголосували 12 254 виборці, що складає трохи більше 27%.

Зазначимо, що у бюлетені також присутні два кандидати з таким же прізвищем як і в "слуги". На двох останні вже набрали майже 2 тисяч голосів. 

 

Що цьому передувало: Лідер "Радикальної партії" Олег Ляшко одразу після завершення голосування 25 жовтня заявив про свою перемогу на виборах народного депутата на 208 окрузі.

Передісторія:

  • Народного депутата 8 та 9 скликань Валерія Давиденка 23 травня 2020 року знайшли мертвим із вогнепальним пораненням у голову в офісі в Києві.
  • Його дружина Людмила Давиденко зареєструвалася кандидатом на проміжні вибори до парламенту на його місце.

Ольга Гетьманець, УП

"Українська правда" в Threads

Теми: Ляшко ОлегвибориСлуга народуВерховна Рада
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