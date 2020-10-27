Довибори: після підрахунку 75% протоколів Ляшко відстає від "слуги" на майже 400 голосів

В результаті опрацювання 77,3% протоколів на 208 окрузі, де йде боротьба за вакантне місце депутата Верховної Ради, "радикал" Олег Ляшко відстає від представника "Слуги народу" Анатолія Гунька на 366 голосів.

Джерело: дані ЦВК

Деталі: Наразі Гунька підтримали 14 945 мешканців округу, а Ляшка – 14 579.

Дещо меншу підтримку здобуває самовисуванка Людмила Давиденко. За неї наразі проголосували 12 254 виборці, що складає трохи більше 27%.

Зазначимо, що у бюлетені також присутні два кандидати з таким же прізвищем як і в "слуги". На двох останні вже набрали майже 2 тисяч голосів.

Що цьому передувало: Лідер "Радикальної партії" Олег Ляшко одразу після завершення голосування 25 жовтня заявив про свою перемогу на виборах народного депутата на 208 окрузі.

Передісторія: