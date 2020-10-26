Довыборы: после подсчета 75% протоколов Ляшко отстает от "слуги" на почти 400 голосов

В результате обработки 77,3% протоколов на 208 округе, где идет борьба за вакантное место депутата Верховной Рады, "радикал" Олег Ляшко отстает от представителя "Слуги народа" Анатолия Гунько на 366 голосов.

Источник: данные ЦИК

Детали: Сейчас Гунько поддержали 14 945 жителей округа, а Ляшко – 14 579.

Несколько меньшую поддержку получает самовыдвиженка Людмила Давыденко. За нее на данный момент проголосовали 12 254 избирателей, что составляет чуть более 27%.

Отметим, что в бюллетене также присутствуют два кандидата с такой же фамилией как и в "слуги". На двоих последние уже набрали почти 2 тысяч голосов.

Что этому предшествовало: Лидер "Радикальной партии" Олег Ляшко сразу после завершения голосования 25 октября заявил о своей победе на выборах народного депутата в 208 округе.

Предыстория: