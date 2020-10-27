Довыборы: после подсчета 75% протоколов Ляшко отстает от "слуги" на почти 400 голосов
В результате обработки 77,3% протоколов на 208 округе, где идет борьба за вакантное место депутата Верховной Рады, "радикал" Олег Ляшко отстает от представителя "Слуги народа" Анатолия Гунько на 366 голосов.
Источник: данные ЦИК
Детали: Сейчас Гунько поддержали 14 945 жителей округа, а Ляшко – 14 579.
Несколько меньшую поддержку получает самовыдвиженка Людмила Давыденко. За нее на данный момент проголосовали 12 254 избирателей, что составляет чуть более 27%.
Отметим, что в бюллетене также присутствуют два кандидата с такой же фамилией как и в "слуги". На двоих последние уже набрали почти 2 тысяч голосов.
Что этому предшествовало: Лидер "Радикальной партии" Олег Ляшко сразу после завершения голосования 25 октября заявил о своей победе на выборах народного депутата в 208 округе.
Предыстория:
- Народного депутата 8 и 9 созывов Валерия Давиденко 23 мая 2020 года нашли мертвым с огнестрельным ранением в голову в офисе в Киеве.
- Его жена Людмила Давыденко зарегистрировалась кандидатом на промежуточные выборы в парламент на его место.