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П’яту добу у світі виявляють більше 400 тисяч хворих на коронавірус

Вівторок, 27 жовтня 2020, 06:03

За 25 жовтня у світі виявили 411 тисяч нових випадків коронавірусу. Таким чином, це вже 5-та доба, коли добова захворюваність перевищує 400 тисяч. 

Джерело: дані сайту Worldometers 

Деталі: Зокрема, у США підтвердили майже 70 тисяч випадків COVID-19, в Індії – майже 37 тисяч, у Франції – більше 26 тисяч, що у два рази менше ніж добою раніше. Близько 17 тисяч хворих зареєстрували в Італії, Росії, Іспанії, Бразилії та Швейцарії. 

За цей період від COVID-19 загинули 5510 осіб. 

 

Україна як за добовою захворюваністю, так і за числом жертв опинилась на 18 місці серед інших держав. 

Загалом на коронавірус у світі вже захворіли 43,7 млн осіб, із яких вилікувались більше 32 мільйонів. Кількість жертв пандемії вже складає 1 мільйон 164 тисячі. 

Що передувало: 24 жовтня коронавірус підтвердили у майже 405 тисяч осіб. За попередню добу у світі зареєстрували понад 452 тисяч випадків захворювання на коронавірус

Знати більше: COVID-19 в Україні та світі: динаміка пандемії в інфографіці "Української правди"  

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Нагадаємо: 

Ольга Гетьманець, УП
Теми: коронавірус


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