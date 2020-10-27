П’яту добу у світі виявляють більше 400 тисяч хворих на коронавірус
За 25 жовтня у світі виявили 411 тисяч нових випадків коронавірусу. Таким чином, це вже 5-та доба, коли добова захворюваність перевищує 400 тисяч.
Джерело: дані сайту Worldometers
Деталі: Зокрема, у США підтвердили майже 70 тисяч випадків COVID-19, в Індії – майже 37 тисяч, у Франції – більше 26 тисяч, що у два рази менше ніж добою раніше. Близько 17 тисяч хворих зареєстрували в Італії, Росії, Іспанії, Бразилії та Швейцарії.
За цей період від COVID-19 загинули 5510 осіб.
Україна як за добовою захворюваністю, так і за числом жертв опинилась на 18 місці серед інших держав.
Загалом на коронавірус у світі вже захворіли 43,7 млн осіб, із яких вилікувались більше 32 мільйонів. Кількість жертв пандемії вже складає 1 мільйон 164 тисячі.
Що передувало: 24 жовтня коронавірус підтвердили у майже 405 тисяч осіб. За попередню добу у світі зареєстрували понад 452 тисяч випадків захворювання на коронавірус.
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Нагадаємо:
- За добу 25 жовтня в Україні діагноз COVID-19 підтвердився у 5 426 осіб, 73 пацієнти померли, 1 029 хворих одужали, було госпіталізовано 736 людей.