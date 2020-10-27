Пятые сутки в мире обнаруживают более 400 тысяч больных коронавирусом

За 25 октября в мире обнаружили 411 тысяч новых случаев коронавируса. Таким образом, это уже 5-е сутки, когда суточная заболеваемость превышает 400 тысяч.

Источник: данные сайта Worldometers

Детали: В частности, в США подтвердили почти 70 тысяч случаев COVID-19, в Индии – почти 37 тысяч, во Франции – более 26 тысяч, что в два раза меньше чем сутками ранее. Около 17 тысяч больных зарегистрировали в Италии, России, Испании, Бразилии и Швейцарии.

За этот период от COVID-19 погибли 5510 человек.

Украина как по суточной заболеваемости, так и по числу жертв оказалась на 18 месте среди других государств.

Всего коронавирусом в мире уже заболели 43,7 млн человек, из которых вылечились более 32 миллионов. Число жертв пандемии уже составляет 1 миллион 164 тысяч.

Что предшествовало: 24 октября коронавирус подтвердили у почти 405 тысяч человек. За минувшие сутки в мире зарегистрировано более 452 тысячи случаев заболевания коронавирусом.

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Напомним: