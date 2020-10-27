Битва за мандат: відрив Гунька від Ляшка росте, ще 3% забрали "тезки"
В одномандатному виборчому окрузі №208 у Бахмачі за результатом обробки 83,91% протоколів кандидат у народні депутати від "Слуги народу" Анатолій Гунько збільшує відрив від лідера "Радикальної партії" Олега Ляшка.
Джерело: дані Центральної виборчої комісії станом на 11:35 вівторка 27 жовтня
Деталі: Кандидат від "Слуги народу" Анатолій Григорович Гунько на цей час здобуває 33,94% підтримки виборців (на етапі обробки 77,38% протоколів він мав 33,12% голосів).
Його найближчий конкурент, колишній нардеп Олег Ляшко - 32,04% (було 32,31%).
Дружина покійного народного депутата Людмила Давиденко набирає 26,48% голосів (було 27,16%).
Четверту й п'яту сходинку рейтингу посідають самовисуванці з таким же прізвищем, як у кандидата "Слуги народу": Гунько Анатолій Миколайович отримує 2,89% голосів, а Гунько Ігор Віталійович - 1,41% голосів.
Передісторія:
- У Бахмачі Чернігівської області паралельно з місцевими виборами пройшли довибори до Верховної Ради через смерть народного депутата Валерія Давиденка, якого знайшли застреленим у Києві в травні.
- Олег Ляшко одразу після виборів 25 жовтня заявив про свою перемогу на 208-му окрузі.
- 3 жовтня поліція повідомляла, що на 208 окрузі в місті Бахмач викрили "виборчу сітку" для скупки голосів на користь одного з кандидатів.