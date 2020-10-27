Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng
up shop

Битва за мандат: відрив Гунька від Ляшка росте, ще 3% забрали "тезки"

Вівторок, 27 жовтня 2020, 10:40
Битва за мандат: відрив Гунька від Ляшка росте, ще 3% забрали тезки
Ляшко й Гунько, колаж

В одномандатному виборчому окрузі №208 у Бахмачі за результатом обробки 83,91% протоколів кандидат у народні депутати від "Слуги народу" Анатолій Гунько збільшує відрив від лідера "Радикальної партії" Олега Ляшка. 

Джерело: дані Центральної виборчої комісії станом на 11:35 вівторка 27 жовтня

Деталі: Кандидат від "Слуги народу" Анатолій Григорович Гунько на цей час здобуває 33,94% підтримки виборців (на етапі обробки 77,38% протоколів він мав 33,12% голосів).

Його найближчий конкурент, колишній нардеп Олег Ляшко - 32,04% (було 32,31%).

Дружина покійного народного депутата Людмила Давиденко набирає 26,48% голосів (було 27,16%).

Четверту й п'яту сходинку рейтингу посідають самовисуванці з таким же прізвищем, як у кандидата "Слуги народу": Гунько Анатолій Миколайович отримує 2,89% голосів, а Гунько Ігор Віталійович - 1,41% голосів. 

 

Передісторія: 

  • У Бахмачі Чернігівської області паралельно з місцевими виборами пройшли довибори до Верховної Ради через смерть народного депутата Валерія Давиденка, якого знайшли застреленим у Києві в травні. 
  • Олег Ляшко одразу після виборів 25 жовтня заявив про свою перемогу на 208-му окрузі.
  • 3 жовтня поліція повідомляла, що на 208 окрузі в місті Бахмач викрили "виборчу сітку" для скупки голосів на користь одного з кандидатів.

Олена Рощенко, УП

"Українська правда" в Threads

Теми: вибориВерховна РадаЛяшко ОлегСлуга народуЧернігівська область
Реклама:
Шановні читачі, просимо дотримуватись Правил коментування
Головне сьогодні

Зеленський повідомив, які країни надають Україні нові пакети підтримки

відеоГолова "Євросолідарності" у Київраді заявив, що столиці "бюджет війни" не треба

Зеленський відреагував на рішення ЄС щодо України

Грузії надали статус кандидата на членство в ЄС

Лідери ЄС підтримали відкриття переговорів про вступ з Україною – Мішель

"Київстар" почав відновлювати послугу мобільного інтернету

Усі новини...
Битва за мандат: у Тимошенко стали на захист Ляшка
Садовий кличе Синютку на дебати перед другим туром
Мери двох великих міст на Полтавщині переобралися в першому турі
Лише у 6 областях дільниці повністю закінчили підрахунок голосів
Останні новини
05:50
На "виборах" Путіна на ТОТ можна буде голосувати без паспорта – спротив
05:04
Мішель впевнений у фінансуванні України попри угорське вето: є інструменти
04:50
Орбан заблокував бюджетні видатки Євросоюзу з €50 млрд для України
03:54
Допомога Україні потрібна зараз, "а не після різдвяного яєчного лікеру" – Білий дім
02:52
Зеленський повідомив, які країни надають Україні нові пакети підтримки
01:58
В Орбана попередили про потребу ще 70 разів долати угорське вето для вступу України в ЄС
01:44
На громаду Сумщини за день ворог скинув 19 мін
00:48
Прем'єр Бельгії – Орбану: Якщо вже відмовився від вето, то мовчи
00:32
оновленоОВА: На Хмельниччині працювала ППО
00:14
Під час голосування за рішення щодо України Шольц запропонував Орбану вийти – ЗМІ
Усі новини...
Реклама: