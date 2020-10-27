Битва за мандат: отрыв Гунько от Ляшко растет, еще 3% забрали "тезки"
В одномандатном избирательном округе №208 в Бахмаче по результатам обработки 83,91% протоколов кандидат в народные депутаты от "Слуги народа" Анатолий Гунько увеличивает отрыв от лидера "Радикальной партии" Олега Ляшко.
Источник: данные Центральной избирательной комиссии по состоянию на 11:35 вторника 27 октября
Детали: Кандидат от "Слуги народа" Анатолий Григорьевич Гунько в настоящее время набирает 33,94% поддержки избирателей (на этапе обработки 77,38% протоколов он имел 33,12% голосов).
Его ближайший конкурент, бывший нардеп Олег Ляшко - 32,04% (было 32,31%).
Жена покойного народного депутата Людмила Давыденко набирает 26,48% голосов (было 27,16%).
Четвертую и пятую строчку рейтинга занимают самовыдвиженцы с такой же фамилией, как у кандидата "Слуги народа": Гунько Анатолий Николаевич получает 2,89% голосов, а Гунько Игорь Витальевич - 1,41% голосов.
Предыстория:
- В Бахмаче Черниговской области параллельно с местными выборами прошли довыборы в Верховную Раду из-за смерти народного депутата Валерия Давыденко, которого нашли застреленным в Киеве в мае.
- Олег Ляшко сразу после выборов 25 октября заявил о своей победе на 208-м округе.
- 3 октября полиция сообщала, что на 208 округе в городе Бахмач разоблачили "избирательную сетку" для скупки голосов в пользу одного из кандидатов.