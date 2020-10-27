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Битва за мандат: отрыв Гунько от Ляшко растет, еще 3% забрали "тезки"

Вторник, 27 октября 2020, 10:40
Битва за мандат: отрыв Гунько от Ляшко растет, еще 3% забрали тезки
Ляшко и Гунько, коллаж

В одномандатном избирательном округе №208 в Бахмаче по результатам обработки 83,91% протоколов кандидат в народные депутаты от "Слуги народа" Анатолий Гунько увеличивает отрыв от лидера "Радикальной партии" Олега Ляшко.

Источник: данные Центральной избирательной комиссии по состоянию на 11:35 вторника 27 октября

Детали: Кандидат от "Слуги народа" Анатолий Григорьевич Гунько в настоящее время набирает 33,94% поддержки избирателей (на этапе обработки 77,38% протоколов он имел 33,12% голосов).

Его ближайший конкурент, бывший нардеп Олег Ляшко - 32,04% (было 32,31%).

Жена покойного народного депутата Людмила Давыденко набирает 26,48% голосов (было 27,16%).

Четвертую и пятую строчку рейтинга занимают самовыдвиженцы с такой же фамилией, как у кандидата "Слуги народа": Гунько Анатолий Николаевич получает 2,89% голосов, а Гунько Игорь Витальевич - 1,41% голосов.

 

Предыстория:

  • В Бахмаче Черниговской области параллельно с местными выборами прошли довыборы в Верховную Раду из-за смерти народного депутата Валерия Давыденко, которого нашли застреленным в Киеве в мае.
  • Олег Ляшко сразу после выборов 25 октября заявил о своей победе на 208-м округе.
  • 3 октября полиция сообщала, что на 208 округе в городе Бахмач разоблачили "избирательную сетку" для скупки голосов в пользу одного из кандидатов.

Алена Рощенко, УП

"Украинская правда" в Threads

Темы: виборыВерховная РадаЛяшко ОлегСлуга народаЧерниговская область
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