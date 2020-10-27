Коронавирус снова проник в офис Зеленского: заразились сразу 2 заместителей Ермака
В нескольких заместителей председателя Офиса президента Андрея Ермака подозревают коронавирус, у двоих заместителей уже подтвердили COVID-19.
Источник: собеседники "Украинской правды" в "Слуге народа", заместитель руководителя ОПУ Юлия Ковалив в Facebook, спикер президента Юлия Мендель в комментарии "Украинской правде"
Прямая речь Мендель: "Два человека из Офиса президента – Юлия Ковалив и Андрей Смирнов – имеют положительные тесты на COVID-19. Они находятся на самоизоляции".
Детали: Она также добавила, что президент и руководитель ОПУ здоровы.
Ковалив в Facebook сообщила, что заболела коронавирусом вся ее семья.
Прямая речь: "К сожалению, вместе с мужем и детьми получили положительные тесты на COVID-19. Несмотря на то, что мы четко придерживались всех санитарных норм, эта болезнь не обошла и нас стороной".
Детали: Ковалив добавила, что чувствуют себя все хорошо и находятся на самоизоляции под наблюдением врача.
Предыстория:
- 24 октября у президента Польши Анджея Дуды, который встречался с Владимиром Зеленским, обнаружили коронавирус.
- В июне-июле переболела COVID-19 жена президента Елена Зеленская, а позже 7-летний сын Зеленских Кирилл также перенес коронавирусную инфекцию.