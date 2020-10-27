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Коронавирус снова проник в офис Зеленского: заразились сразу 2 заместителей Ермака

Вторник, 27 октября 2020, 12:08
Коронавирус снова проник в офис Зеленского: заразились сразу 2 заместителей Ермака
Фото с Facebook Ковалив

В нескольких заместителей председателя Офиса президента Андрея Ермака подозревают коронавирус, у двоих заместителей уже подтвердили COVID-19.

Источник: собеседники "Украинской правды" в "Слуге народа", заместитель руководителя ОПУ Юлия Ковалив в Facebook, спикер президента Юлия Мендель в комментарии "Украинской правде"

Прямая речь Мендель: "Два человека из Офиса президента – Юлия Ковалив и Андрей Смирнов – имеют положительные тесты на COVID-19. Они находятся на самоизоляции".

Детали: Она также добавила, что президент и руководитель ОПУ здоровы.

Ковалив в Facebook сообщила, что заболела коронавирусом вся ее семья.

Прямая речь: "К сожалению, вместе с мужем и детьми получили положительные тесты на COVID-19. Несмотря на то, что мы четко придерживались всех санитарных норм, эта болезнь не обошла и нас стороной".

Детали: Ковалив добавила, что чувствуют себя все хорошо и находятся на самоизоляции под наблюдением врача.

Предыстория:

Украинская правда

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Темы: коронавирусОфис президентаАндрей Ермак
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