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Коронавирус снова проник в офис Зеленского: заразились сразу 2 заместителей Ермака

Вторник, 27 октября 2020, 13:08
Фото с Facebook Ковалив

В нескольких заместителей председателя Офиса президента Андрея Ермака подозревают коронавирус, у двоих заместителей уже подтвердили COVID-19.

Источник: собеседники "Украинской правды" в "Слуге народа", заместитель руководителя ОПУ Юлия Ковалив в Facebook, спикер президента Юлия Мендель в комментарии "Украинской правде"

Прямая речь Мендель: "Два человека из Офиса Президента – Юлия Ковалив и Андрей Смирнов – имеют положительные тесты на COVID-19. Они находятся на самоизоляции".

Детали: Она также добавила, что президент и руководитель ОПУ здоровы.

Ковалив в Facebook сообщила, что заболела коронавирусом вся ее семья.

Прямая речь: "К сожалению, вместе с мужем и детьми получили положительные тесты на COVID-19. Несмотря на то, что мы четко придерживались всех санитарных норм, эта болезнь не обошла и нас стороной".

Детали: Ковалив добавила, что чувствуют себя все хорошо и находятся на самоизоляции под наблюдением врача.

Что было раньше: У президента Польши Анджея Дуды, который встречался с Владимиром Зеленским, обнаружили коронавирус

Предыстория:

Украинская правда
Темы: коронавирусОфис президентаАндрей Ермак


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