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Судьи КС приняли решение о "незаконном обогащении" в собственных интересах – НАПК

Вторник, 27 октября 2020, 23:38

Национальное агентство по предупреждению коррупции отреагировало на решение Конституционного суда от 27 октября о системе декларирования имущества и незаконное обогащение и напомнило, что ранее выявило признаки декларирования недостоверной информации в двух судей Ирины Завгородней и Сергея Головатого.

Источник: пресс-служба НАПК

Детали: В ведомстве напомнили, что декларирование недостоверной информации - это нарушение статьи 366-1, по которой судьи голосовали за признание неконституционной.

НАПК отмечает наличие в Завгородней и Головатого конфликта интересов во время участия в принятии решения - закон запрещает судьям участвовать в деле в таких условиях.

Сообщается, что в декларации Головатого за 2019 выявлено 3,6 млн грн. недостоверных сведений, а у его коллеги Завгородней за 2018 обнаружено недостоверных сведений на 615 тыс. грн, в декларации за 2019 - 754 тыс. грн.

Председатель НАПК Александр Новиков отмечает, что если эти судьи участвовали в рассмотрении этого вопроса, это ставит под сомнение объективность КС. Пока неизвестно, были ли они в составе судей.

Прямая речь Новикова: "Рассмотрение этими судьями дела ставит под вопрос объективность решения Конституционного Суда. И это в то время, когда речь идет о деле, от которого зависит будущее Украины, ее восприятие на международном уровне, доступ украинцев к правде о жизни чиновников".

Что было раньше: 27 октября СМИ сообщали, что КС отменил электронные декларации, незаконное обогащение и еще ряд антикоррупционных норм.

Предыстория: 1 октября стало известно, что Конституционный суд не дает Нацагенству по предупреждению коррупции проверить возможный конфликт интересов в решениях, касающихся закона о Национальном антикоррупционном бюро.

У трех судей Конституционного суда, которые слушают дело об отмене наказания за незаконное обогащение чиновников, нашли проблемы в декларациях.

Украинская правда
Темы: КСНАПКдекларации


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