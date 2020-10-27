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На Буковині знову рекорд заражень COVID: майже 400 за добу

Вівторок, 27 жовтня 2020, 22:56
На Буковині знову рекорд заражень COVID: майже 400 за добу

27 жовтня на Буковині вкотре зареєстрували рекорд добової захворюваності на коронавірус – 392 випадки. 

Джерело: голова Чернівецької ОДА Сергій Осачук у Facebook

Деталі: Нових заражень 392, а чотири людини померли від вірусу.

Лабораторія протягом доби опрацювала майже 1600 зразків – це найбільше з початку пандемії.

Таким чином в області всього виявили понад 20,5 тисяч випадків захворювання, з яких 10179 одужали.

Опубліковано Сергій Осачук Вівторок, 27 жовтня 2020 р.

Нагадаємо: Протягом останнього тижня майже щодня в регіоні фіксують рекорди заражень.

27 жовтня стало відомо, що у районах та містах області, які потрапили у "червоній зоні" карантину, обмежать роботу ресторанів, кафе із 8:00 до 18:00.

Українська правда

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Теми: Чернівецька областьОлександр Корнієнко
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