На Буковині знову рекорд заражень COVID: майже 400 за добу
Вівторок, 27 жовтня 2020, 22:56
27 жовтня на Буковині вкотре зареєстрували рекорд добової захворюваності на коронавірус – 392 випадки.
Джерело: голова Чернівецької ОДА Сергій Осачук у Facebook
Деталі: Нових заражень 392, а чотири людини померли від вірусу.
Лабораторія протягом доби опрацювала майже 1600 зразків – це найбільше з початку пандемії.
Таким чином в області всього виявили понад 20,5 тисяч випадків захворювання, з яких 10179 одужали.
Опубліковано Сергій Осачук Вівторок, 27 жовтня 2020 р.
Нагадаємо: Протягом останнього тижня майже щодня в регіоні фіксують рекорди заражень.
27 жовтня стало відомо, що у районах та містах області, які потрапили у "червоній зоні" карантину, обмежать роботу ресторанів, кафе із 8:00 до 18:00.
Українська правда