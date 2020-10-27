На Буковині знову рекорд заражень COVID: майже 400 за добу

27 жовтня на Буковині вкотре зареєстрували рекорд добової захворюваності на коронавірус – 392 випадки.

Джерело: голова Чернівецької ОДА Сергій Осачук у Facebook

Деталі: Нових заражень 392, а чотири людини померли від вірусу.

Лабораторія протягом доби опрацювала майже 1600 зразків – це найбільше з початку пандемії.

Таким чином в області всього виявили понад 20,5 тисяч випадків захворювання, з яких 10179 одужали.

Нагадаємо: Протягом останнього тижня майже щодня в регіоні фіксують рекорди заражень.

27 жовтня стало відомо, що у районах та містах області, які потрапили у "червоній зоні" карантину, обмежать роботу ресторанів, кафе із 8:00 до 18:00.