27 октября в Черновицкой области зарегистрировали рекорд суточной заболеваемости на коронавирус - 392 случая.

Источник: председатель Черновицкой ОГА Сергей Осачук в facebook

Детали: Новых заражений 392, а четыре человека умерли от вируса.

Лаборатория в течение суток обработала почти 1600 образцов - это самое большое количество с начала пандемии.

Таким образом в области всего обнаружили более 20,5 тысяч случаев заболевания, из которых 10 179 выздоровели.

Напомним: В течение последней недели почти каждый день в регионе фиксируют рекорды заражений.

27 октября стало известно, что в районах и городах области, попавших в "красную зону" карантина, ограничат работу ресторанов, кафе с 8:00 до 18:00.