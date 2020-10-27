На Буковине неуклонно растет число заражений COVID: почти 400 за сутки
Вторник, 27 октября 2020, 23:56
27 октября в Черновицкой области зарегистрировали рекорд суточной заболеваемости на коронавирус - 392 случая.
Источник: председатель Черновицкой ОГА Сергей Осачук в facebook
Детали: Новых заражений 392, а четыре человека умерли от вируса.
Лаборатория в течение суток обработала почти 1600 образцов - это самое большое количество с начала пандемии.
Таким образом в области всего обнаружили более 20,5 тысяч случаев заболевания, из которых 10 179 выздоровели.
Опубліковано Сергій Осачук Вівторок, 27 жовтня 2020 р.
Напомним: В течение последней недели почти каждый день в регионе фиксируют рекорды заражений.
27 октября стало известно, что в районах и городах области, попавших в "красную зону" карантина, ограничат работу ресторанов, кафе с 8:00 до 18:00.
Украинская правда