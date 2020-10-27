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На Буковине неуклонно растет число заражений COVID: почти 400 за сутки

Вторник, 27 октября 2020, 23:56

27 октября в Черновицкой области зарегистрировали рекорд суточной заболеваемости на коронавирус - 392 случая.

Источник: председатель Черновицкой ОГА Сергей Осачук в facebook

Детали: Новых заражений 392, а четыре человека умерли от вируса.

Лаборатория в течение суток обработала почти 1600 образцов - это самое большое количество с начала пандемии.

Таким образом в области всего обнаружили более 20,5 тысяч случаев заболевания, из которых 10 179 выздоровели.

Опубліковано Сергій Осачук Вівторок, 27 жовтня 2020 р.

Напомним: В течение последней недели почти каждый день в регионе фиксируют рекорды заражений.

27 октября стало известно, что в районах и городах области, попавших в "красную зону" карантина, ограничат работу ресторанов, кафе с 8:00 до 18:00.

Украинская правда
Темы: Черновицкая областьАлександр Корниенко


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