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Байден обіцяє розширити санкції проти режиму в Білорусі, якщо стане президентом

Середа, 28 жовтня 2020, 09:26
Байден обіцяє розширити санкції проти режиму в Білорусі, якщо стане президентом
Фото з Facebook Joe Biden

Кандидат на посаду президента США від Демократичної партії Джо Байден пообіцяв у разі обрання  докласти всіх зусиль для розширення санкцій проти режиму Олександра Лукашенка в Білорусі.

Джерело: офіційне звернення Байдена   

Пряма мова: "Я продовжую підтримувати народ Білорусі та підтримувати його демократичні прагнення. Я також засуджую жахливі порушення прав людини, скоєні режимом Лукашенка.

Жоден лідер, який катує власний народ, ніколи не може претендувати на законність. Тому міжнародне співтовариство повинно значно розширити санкції проти прихильників Лукашенка та заморозити офшорні рахунки, де вони зберігають своє вкрадене багатство".

Деталі: Він додав, що в разі обрання президентом, також буде співпрацювати з європейськими партнерами та союзниками, щоб "скласти план економічної підтримки справді суверенної, демократичної Білорусі".

Байден також зазначив, що приєднується до Світлани Тихановської та народу Білорусі в закликах до мирної передачі влади, звільнення всіх політичних в'язнів та вільних і чесних виборів, щоб "білоруський народ нарешті міг реалізувати демократичні права, за які вони принесли так багато жертв".

Передісторія:

  • У Білорусі з 9 серпня тривають протести проти Олександра Лукашенка та за нові чесні президентські вибори. Лідерка білоруської опозиції Світлана Тихановська в серпні виїхала до Литви, а опозиціонер Валерій Цепкало виїхав із сім’єю спершу в Україну – а потім у Польщу. Обоє вони закликали співвітчизників у Білорусі до страйку.
  • 13 жовтня Світлана Тихановська висунула ультиматум Олександру Лукашенку: якщо до 25 жовтня він добровільно не залишить президентський пост і не звільнить усіх політв'язнів, вона почне загальнонаціональний страйк.
  • У ніч на 26 жовтня Тихановська закликала до страйку – і в Білорусі почалися страйки на заводах та серед студентів. 
  • Протестувальників регулярно затримує міліція. 

Ірина Балачук, УП
Теми: БайденБілорусьсанкції
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