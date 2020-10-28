Байден обіцяє розширити санкції проти режиму в Білорусі, якщо стане президентом

Кандидат на посаду президента США від Демократичної партії Джо Байден пообіцяв у разі обрання докласти всіх зусиль для розширення санкцій проти режиму Олександра Лукашенка в Білорусі.

Джерело: офіційне звернення Байдена

Пряма мова: "Я продовжую підтримувати народ Білорусі та підтримувати його демократичні прагнення. Я також засуджую жахливі порушення прав людини, скоєні режимом Лукашенка.



Жоден лідер, який катує власний народ, ніколи не може претендувати на законність. Тому міжнародне співтовариство повинно значно розширити санкції проти прихильників Лукашенка та заморозити офшорні рахунки, де вони зберігають своє вкрадене багатство".

Деталі: Він додав, що в разі обрання президентом, також буде співпрацювати з європейськими партнерами та союзниками, щоб "скласти план економічної підтримки справді суверенної, демократичної Білорусі".

Байден також зазначив, що приєднується до Світлани Тихановської та народу Білорусі в закликах до мирної передачі влади, звільнення всіх політичних в'язнів та вільних і чесних виборів, щоб "білоруський народ нарешті міг реалізувати демократичні права, за які вони принесли так багато жертв".

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