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Байден обещает расширить санкции против режима в Беларуси после избрания

Среда, 28 октября 2020, 09:26
Байден обещает расширить санкции против режима в Беларуси после избрания
Фото c Facebook Joe Biden

Кандидат на пост президента США от Демократической партии Джо Байден пообещал в случае избрания приложить все усилия для расширения санкций против режима Александра Лукашенко в Беларуси.

Источник: официальное обращение Байдена

Прямая речь: "Я продолжаю поддерживать народ Беларуси и поддерживать его демократические стремления. Я также осуждаю чудовищные нарушения прав человека, совершенные режимом Лукашенко.

Ни один лидер, который пытает собственный народ, никогда не может претендовать на законность. Поэтому международное сообщество должно значительно расширить санкции против сторонников Лукашенко и заморозить оффшорные счета, на которых они сохраняют свое украденное богатство".

Детали: Он добавил, что в случае избрания президентом, также будет сотрудничать с европейскими партнерами и союзниками, чтобы "составить план экономической поддержки действительно суверенной, демократической Беларуси".

Байден также отметил, что присоединяется к Светлане Тихановськои и народу Беларуси в призывах к мирной передаче власти, освобождению всех политических заключенных и свободным и честным выборам, чтобы "белорусский народ наконец мог реализовать демократические права, за которые они принесли так много жертв".

Предыстория:

  • В Беларуси с 9 августа идут протесты против Александра Лукашенко и за новые честные президентские выборы. Лидер белорусской оппозиции Светлана Тихановська в августе выехала в Литву, а оппозиционер Валерий Цепкало выехал с семьей сперва в Украину – а затем в Польшу. Оба они призвали соотечественников в Беларуси к забастовке.
  • 13 октября Светлана Тихановская объявила ультиматум Александру Лукашенко: если до 25 октября он добровольно не покинет президентский пост и не освободит всех политзаключенных, она начнет общенациональную забастовку.
  • В ночь на 26 октября Тихановская призвала к забастовке – и в Беларуси начались забастовки на заводах и среди студентов.
  • Протестующих регулярно задерживает милиция. 

Ирина Балачук, УП

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Темы: БайденБеларусьсанкции
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