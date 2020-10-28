Байден обещает расширить санкции против режима в Беларуси после избрания

Кандидат на пост президента США от Демократической партии Джо Байден пообещал в случае избрания приложить все усилия для расширения санкций против режима Александра Лукашенко в Беларуси.

Источник: официальное обращение Байдена

Прямая речь: "Я продолжаю поддерживать народ Беларуси и поддерживать его демократические стремления. Я также осуждаю чудовищные нарушения прав человека, совершенные режимом Лукашенко.

Ни один лидер, который пытает собственный народ, никогда не может претендовать на законность. Поэтому международное сообщество должно значительно расширить санкции против сторонников Лукашенко и заморозить оффшорные счета, на которых они сохраняют свое украденное богатство".

Детали: Он добавил, что в случае избрания президентом, также будет сотрудничать с европейскими партнерами и союзниками, чтобы "составить план экономической поддержки действительно суверенной, демократической Беларуси".

Байден также отметил, что присоединяется к Светлане Тихановськои и народу Беларуси в призывах к мирной передаче власти, освобождению всех политических заключенных и свободным и честным выборам, чтобы "белорусский народ наконец мог реализовать демократические права, за которые они принесли так много жертв".

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