Повторний тест на коронавірус засмутив Кличка
Середа, 28 жовтня 2020, 11:19
Повторний тест у мера Києва Віталія Кличка показав наявність захворювання COVID-19.
Джерело: брифінг Кличка
Пряма мова: "Почуваю себе добре… На жаль, повторний тест в понеділок (26-го жовтня) був позитивним. Я сподівався і зараз сподіваюсь, що наступні тести будуть нарешті негативними.
Трошки голос сів, запахів не відчуваю. А так, спортивне минуле і міцна імунна система відбивається від вірусу".
Передісторія:
- У неділю Кличко повідомив, що готується здати повторний тест на коронавірус.
- Кличко 24 жовтня отримав позитивний результат тесту на Covid-19.
- Згідно з екзит-полом служби "Рейтинг", Віталій Кличко з великім відривом випередив своїх конкурентів на виборах мера столиці, але до перемоги в першому турі не дотягнув.
Українська правда