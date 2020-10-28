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Повторний тест на коронавірус засмутив Кличка

Середа, 28 жовтня 2020, 12:19

Повторний тест у мера Києва Віталія Кличка показав наявність захворювання COVID-19.

Джерело: брифінг Кличка

Пряма мова: "Почуваю себе добре… На жаль, повторний тест в понеділок (26-го жовтня) був позитивним. Я сподівався і зараз сподіваюсь, що наступні тести будуть нарешті негативними.

Трошки голос сів, запахів не відчуваю. А так, спортивне минуле і міцна імунна система відбивається від вірусу".

Передісторія:

Українська правда
Теми: коронавірусКиїв


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