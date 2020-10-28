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Повторный тест на коронавирус огорчил Кличко

Среда, 28 октября 2020, 12:19

Повоторний тест у мэра Киева Виталия Кличко показал наличие заболевания COVID-19.

Источник: брифинг Кличко

Прямая речь: "Чувствую себя хорошо ... К сожалению, повторный тест в понедельник (26-го октября) был положительным. Я надеялся и сейчас надеюсь, что следующие тесты будут наконец отрицательными.

Немножко голос сел, запахов не чувствую. А так, спортивное прошлое и прочная иммунная система отбиваються от вируса".

Предыстория: В воскресенье Кличко сообщил, что готовится сдать повторный тест на коронавирус.

Кличко 24 октября получил положительный результат теста на Covid-19.

Согласно экзит-полу службы "Рейтинг" Виталий Кличко с большим отрывом опередил своих конкурентов на выборах мэра столицы, но к победе в первом туре не дотянул.

Темы: коронавирусКиев


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