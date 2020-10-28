Повторный тест на коронавирус огорчил Кличко
Среда, 28 октября 2020, 11:19
Повоторний тест у мэра Киева Виталия Кличко показал наличие заболевания COVID-19.
Источник: брифинг Кличко
Прямая речь: "Чувствую себя хорошо ... К сожалению, повторный тест в понедельник (26-го октября) был положительным. Я надеялся и сейчас надеюсь, что следующие тесты будут наконец отрицательными.
Немножко голос сел, запахов не чувствую. А так, спортивное прошлое и прочная иммунная система отбиваються от вируса".
Предыстория: В воскресенье Кличко сообщил, что готовится сдать повторный тест на коронавирус.
Кличко 24 октября получил положительный результат теста на Covid-19.
Согласно экзит-полу службы "Рейтинг" Виталий Кличко с большим отрывом опередил своих конкурентов на выборах мэра столицы, но к победе в первом туре не дотянул.