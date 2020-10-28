У испытавших российскую вакцину выявили коронавирус
Среда, 28 октября 2020, 13:05
У некоторых добровольцев, которые участвовали в испытаниях российской вакцины "Спутник V", выявили коронавирус.
Источник: "РИА Новости" со ссылкой на директор разработавшего препарат центра Гамалеи Александра Гинцбурга
Детали: По словам Гинцбурга, участники исследований, о которых идет речь, могли получить не вакцину, а плацебо.
Он отметил, что предварительно установить, кто получал препарат, а кто – вещество без лечебных свойств, можно будет в середине ноября.
Гинцбург также добавил, что жалоб на здоровье от добровольцев, участвовавших в первых клинических испытаниях вакцины летом, не было.
Предыстория:
- Иностранные эксперты выразили обеспокоенность ускоренными темпами испытаний вакцины в России, а также незначительным количеством людей, которые принимали участие в испытаниях.
- 11 августа президент России Владимир Путин заявил, что в РФ зарегистрировали первую в мире вакцину от COVID-19 и его дочь уже сделала ею прививку.
- За реакцию на пандемию коронавируса Путин и Лукашенко получили "Шнобелевскую премию".
- Министр здравоохранения Максим Степанов заявил, что Украина не будет покупать российский препарат, который в РФ называют вакциной от COVID-19, поскольку он не прошел необходимой стадии клинических испытаний.