У Білорусі почали відраховувати студентів за протести: з університету культури - 18 осіб

З Білоруського державного університету культури і мистецтв відрахували 18 осіб, які взяли участь в акціях протесту.

Джерело: Єврорадіо з посиланням на студентів

Деталі: Відзначається, що студентів вже попередили про відрахування, їхні перепустки до вишу заблоковані. Наказів про відрахування на руках у них поки немає.

Що передувало: Самопроголошений "президент" Білорусі Олександр Лукашенко наказав відраховувати студентів, які беруть участь у мітингах проти нього.

Передісторія: