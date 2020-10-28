Усі розділи
Укр / Рус Клуб УП
Укр / Рус

У Білорусі почали відраховувати студентів за протести: з університету культури - 18 осіб

Середа, 28 жовтня 2020, 16:22

З Білоруського державного університету культури і мистецтв відрахували 18 осіб, які взяли участь в акціях протесту.

Джерело: Єврорадіо з посиланням на студентів

Деталі: Відзначається, що студентів вже попередили про відрахування, їхні перепустки до вишу заблоковані. Наказів про відрахування на руках у них поки немає.

Що передувало: Самопроголошений "президент" Білорусі Олександр Лукашенко наказав відраховувати студентів, які беруть участь у мітингах проти нього.

Передісторія:

  • У Білорусі з 9 серпня тривають протести проти режиму Олександра Лукашенка та за нові чесні президентські вибори.
  • 13 жовтня опозиціонерка Світлана Тихановська, яка перебуває в Литві, висунула Лукашенку ультиматум: якщо до 25 жовтня він добровільно не залишить президентський пост і не звільнить усіх політв'язнів, вона почне загальнонаціональний страйк.
  • У ніч на 27 жовтня вона закликала до страйку - і в Білорусі почалися страйки на заводах та серед студентів. 

Теми: Білорусь


powered by lun.ua
Головне сьогодні

Через рішення Конституційного суду НАЗК закриває реєстр електронних декларацій

В Україні продовжили режим надзвичайної ситуації до кінця року

документКомітет зі свободи слова заборонив частині журналістів ходити до Ради

Уруський детально розповів Кабміну, як сталася катастрофа Ан-26 і назвав головні причини

Мер Борисполя помер від COVID-19

фотоПотужний вибух стався на газовій станції: є загиблі і постраждалі

Усі новини...
Білорусь
Кулеба хоче зберегти торгівлю з Білоруссю – крім підприємств, де зміцнюється контроль РФ
Байден обіцяє розширити санкції проти режиму в Білорусі, якщо стане президентом
Посол Білорусі подав у відставку, бо Лукашенко не має права висловлювати волю народу
Останні новини
17:34
відео"Це війна": глава МВС Білорусі натякнув, що міліціонери готові вбивати
17:27
Через рішення Конституційного суду НАЗК закриває реєстр електронних декларацій
16:56
відеоПартія Порошенка підтримала кандидата "Голосу" на другий тур у Черкасах
16:34
Після свого скандального рішення КС поскаржився на тиск і звернувся до Зеленського
16:29
Кулеба заявив про важливу перемогу України після рішення суду про "скіфське золото"
16:22
У Білорусі почали відраховувати студентів за протести: з університету культури - 18 осіб
16:17
Уряд призначив голову Комісії з грального бізнесу
16:09
В Україні продовжили режим надзвичайної ситуації до кінця року
16:01
фото Чоловіка, через якого зійшов вантажний потяг, затримали
15:58
Ліжка, відведені для хворих на COVID-19 в Україні, заповнені на 65% – РНБО
Усі новини...