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У Білорусі почали відраховувати студентів за протести: з університету культури - 18 осіб

Середа, 28 жовтня 2020, 15:22
У Білорусі почали відраховувати студентів за протести: з університету культури - 18 осіб

З Білоруського державного університету культури і мистецтв відрахували 18 осіб, які взяли участь в акціях протесту.

Джерело: Єврорадіо з посиланням на студентів

Деталі: Відзначається, що студентів вже попередили про відрахування, їхні перепустки до вишу заблоковані. Наказів про відрахування на руках у них поки немає.

Що передувало: Самопроголошений "президент" Білорусі Олександр Лукашенко наказав відраховувати студентів, які беруть участь у мітингах проти нього.

Передісторія:

  • У Білорусі з 9 серпня тривають протести проти режиму Олександра Лукашенка та за нові чесні президентські вибори.
  • 13 жовтня опозиціонерка Світлана Тихановська, яка перебуває в Литві, висунула Лукашенку ультиматум: якщо до 25 жовтня він добровільно не залишить президентський пост і не звільнить усіх політв'язнів, вона почне загальнонаціональний страйк.
  • У ніч на 27 жовтня вона закликала до страйку - і в Білорусі почалися страйки на заводах та серед студентів. 

"Українська правда" в Threads

Теми: Білорусь
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