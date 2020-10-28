У Білорусі почали відраховувати студентів за протести: з університету культури - 18 осіб
Середа, 28 жовтня 2020, 16:22
З Білоруського державного університету культури і мистецтв відрахували 18 осіб, які взяли участь в акціях протесту.
Джерело: Єврорадіо з посиланням на студентів
Деталі: Відзначається, що студентів вже попередили про відрахування, їхні перепустки до вишу заблоковані. Наказів про відрахування на руках у них поки немає.
Що передувало: Самопроголошений "президент" Білорусі Олександр Лукашенко наказав відраховувати студентів, які беруть участь у мітингах проти нього.
Передісторія:
- У Білорусі з 9 серпня тривають протести проти режиму Олександра Лукашенка та за нові чесні президентські вибори.
- 13 жовтня опозиціонерка Світлана Тихановська, яка перебуває в Литві, висунула Лукашенку ультиматум: якщо до 25 жовтня він добровільно не залишить президентський пост і не звільнить усіх політв'язнів, вона почне загальнонаціональний страйк.
- У ніч на 27 жовтня вона закликала до страйку - і в Білорусі почалися страйки на заводах та серед студентів.