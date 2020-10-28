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В Беларуси начали отчислять студентов за протесты: из университета культуры - 18 человек

Среда, 28 октября 2020, 16:22

Из Белорусского государственного университета культуры и искусств отчислены 18 человек, принявшие участие в акциях протеста.

Источник: Еврорадио со ссылкой на студентов

Детали: Отмечается, что студентов уже предупредили об отчислении, их пропуски в вуз заблокированы. Приказов об отчислении на руках у них пока нет.

Что предшествовало: Самопровозглашённый "президент" Беларуси Александр Лукашенко приказал отчислять студентов, которые участвуют в митингах против него.

Предыстория: 

  • В Беларуси с 9 августа идут протесты против режима Александра Лукашенко и за новые честные президентские выборы.
  • 13 октября оппозиционерка Светлана Тихановская, которая находится в Литве, объявила Александру Лукашенко ультиматум: если до 25 октября он добровольно не покинет президентский пост и не освободит всех политзаключенных, она начнет общенациональную забастовку.
  • В ночь на 27 октября Тихановская призвала к забастовке - и в Беларуси начались забастовки на заводах и среди студентов.

Темы: Беларусь


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