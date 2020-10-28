В Беларуси начали отчислять студентов за протесты: из университета культуры - 18 человек

Из Белорусского государственного университета культуры и искусств отчислены 18 человек, принявшие участие в акциях протеста.

Источник: Еврорадио со ссылкой на студентов

Детали: Отмечается, что студентов уже предупредили об отчислении, их пропуски в вуз заблокированы. Приказов об отчислении на руках у них пока нет.

Что предшествовало: Самопровозглашённый "президент" Беларуси Александр Лукашенко приказал отчислять студентов, которые участвуют в митингах против него.

Предыстория: