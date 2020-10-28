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Двое судей КС принимали участие в принятии решения незаконно – НАПК

Среда, 28 октября 2020, 19:05

Национальное агентство по предупреждению коррупции отреагировало на решение Конституционного суда от 27 октября о системе декларирования имущества и напомнило, что ранее выявило признаки декларирования недостоверной информации в двух судей Ирины Завгородней и Сергея Головатого.

Источникпресс-служба НАПК, решение КС

Детали: В ведомстве напомнили, что декларирование недостоверной информации - это нарушение статьи 366-1, которую судьи признали неконституционной.

НАПК отмечает наличие у Завгородней и Головатого конфликта интересов во время участия в принятии решения - закон запрещает судьям участвовать в деле в таких условиях.

28 октября КС обнародовал решение, в котором оба судьи участвовали в рассмотрении этого вопроса. Пытались ли Головатый и Завгородняя брать отвод - неизвестно.

Справка: В декларации Головатого за 2019 выявлено 3,6 млн грн. недостоверных сведений, а у его коллеги Завгородней за 2018 обнаружено недостоверных сведений на 615 тыс. грн, в декларации за 2019 - 754 тыс. грн.

 

Предыстория:

  • 27 октября стало известно, что Конституционный Суд принял решение по конституционному представлению депутатов о соответствии Основному закону ряда положений антикоррупционного законодательства и признал неконституционными отдельные его положения.
  • НАПК с 28 октября закрывает реестр электронных деклараций по исполнению решения Конституционного суда.
  • Судьи КС признали такой, что не соответствует Конституции, уголовную статью 366-1, предусматривающую ответственность за недостоверное декларирование. По мнению Суда, уголовная ответственность является чрезмерной за совершение таких правонарушений.

Украинская правда
Темы: КСНАПКдекларации


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