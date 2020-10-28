Двое судей КС принимали участие в принятии решения незаконно – НАПК
Национальное агентство по предупреждению коррупции отреагировало на решение Конституционного суда от 27 октября о системе декларирования имущества и напомнило, что ранее выявило признаки декларирования недостоверной информации в двух судей Ирины Завгородней и Сергея Головатого.
Источник: пресс-служба НАПК, решение КС
Детали: В ведомстве напомнили, что декларирование недостоверной информации - это нарушение статьи 366-1, которую судьи признали неконституционной.
НАПК отмечает наличие у Завгородней и Головатого конфликта интересов во время участия в принятии решения - закон запрещает судьям участвовать в деле в таких условиях.
28 октября КС обнародовал решение, в котором оба судьи участвовали в рассмотрении этого вопроса. Пытались ли Головатый и Завгородняя брать отвод - неизвестно.
Справка: В декларации Головатого за 2019 выявлено 3,6 млн грн. недостоверных сведений, а у его коллеги Завгородней за 2018 обнаружено недостоверных сведений на 615 тыс. грн, в декларации за 2019 - 754 тыс. грн.
Предыстория:
- 27 октября стало известно, что Конституционный Суд принял решение по конституционному представлению депутатов о соответствии Основному закону ряда положений антикоррупционного законодательства и признал неконституционными отдельные его положения.
- НАПК с 28 октября закрывает реестр электронных деклараций по исполнению решения Конституционного суда.
- Судьи КС признали такой, что не соответствует Конституции, уголовную статью 366-1, предусматривающую ответственность за недостоверное декларирование. По мнению Суда, уголовная ответственность является чрезмерной за совершение таких правонарушений.