НАБУ: Из-за решения КС придется закрыть 110 дел

Решение Конституционного Суда, которым отменена уголовная ответственность за недостоверное декларирование, является политическим. Таким образом КС не только легитимизирует намерения политиков и чиновников скрыть от общества незаконно приобретенное состояние, но и защищает интересы отдельных судей КСУ, чье недостоверное декларирование исследуется в рамках уголовных производств.

Источник: заявление НАБУ

Дословно: "Внедрение электронного декларирования является одним из ключевых достижений государства после революции Достоинства. Это - краеугольный камень антикоррупционной реформы, начатой ​​в 2014 году. Его цель - сделать власть прозрачной и подотчетной обществу. Ведь декларантами являются лица, содержащихся за счет налогоплательщиков, в том числе это касается и судей.

Однако судьи КСУ решили, что все служители Фемиды должны оставаться вне этого процесса, а мониторинг их образа жизни является якобы формой давления, так же как и составления протоколов в случае выявления расхождений между декларируемыми и фактическими доходами. Поэтому, благодаря решению КСУ в Украине никто не будет контролировать и не будет иметь права спрашивать о состоянии судей и источники их происхождения, привлекать к ответственности при наличии разногласий.

Такое решение не выдерживает никакой критики, ни с этической, ни с правовой точки зрения. Ведь окончательное решение в случае выявленных нарушений судьями законодательства в сфере предотвращения коррупции является исключительной прерогативой судов, а не Назка или НАБУ. Поэтому выводы КСУ о якобы нарушении независимости судей при нынешнем законодательстве о предотвращении коррупции являются безосновательными".

Детали: В НАБУ напомнили, что на 27 октября 2020 в работе ведомства находилось 110 уголовных производств, в рамках которых детективы исследуют около 180 фактов умышленного внесения должностными лицами недостоверных сведений в электронные декларации. Семи лицам, среди которых трое бывших народных депутатов, сообщено о подозрении, а 34 дела направлены в суд. В отношении 13 лиц есть решение суда (6 приговоров в отношении 7 человек дела закрыты по нереабилитирующим основаниям).

В Бюро отмечают, что из-за решения КСУ все эти дела должны быть закрыты. Следовательно, должностные лица, уличенные в злоупотреблениях, уйдут от ответственности.

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