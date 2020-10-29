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КС заблокував призначання переможців місцевих виборів – НАЗК

Четвер, 29 жовтня 2020, 09:12
Фото lexinform.com.ua

Конституційний суд  заблокував призначення керівних кадрів органів влади, у тому числі переможців місцевих виборів.

Джерело: Національне агентство з запобігання корупції

Пряма мова голови НАЗК Олександра Новікова: "Конституційний Суд своїм рішенням не лише знищує антикорупційну систему в Україні, а й паралізує роботу органів місцевого самоврядування та всього державного апарату".

Деталі: Він пояснив, що Конституційний суд позбавив НАЗК доступу до державних реєстрів, необхідних для проведення спеціальної перевірки декларацій кандидатів на керівні посади.

Без цієї перевірки жоден керівник державного органу не може бути офіційно призначений.

Таким чином КС фактично заблокував реалізацію результатів місцевих виборів, оскільки призначення кандидатів обраних на посади голів обласних, районних рад та їх заступників, можливе лише після проходження ними спецперевірок.

Передісторія:

  • 27 жовтня стало відомо, що Конституційний Суд ухвалив рішення за конституційним поданням депутатів щодо відповідності Основному закону низки положень антикорупційного законодавства та визнав неконституційними окремі його положення.
  • Національне агентство з питань запобігання корупції з 28 жовтня закриває реєстр електронних декларацій на виконання рішення Конституційного суду.
  • НАЗК відзначило, що двоє суддів КС брали участь в ухваленні рішення незаконно.
  • НАБУ розповіло, що через рішення КС доведеться закрити 110 справ.

Українська правда
Теми: КСНАЗКвиборимісцева влада


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