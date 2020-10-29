Конституційний суд заблокував призначення керівних кадрів органів влади, у тому числі переможців місцевих виборів.

Джерело: Національне агентство з запобігання корупції

Пряма мова голови НАЗК Олександра Новікова: "Конституційний Суд своїм рішенням не лише знищує антикорупційну систему в Україні, а й паралізує роботу органів місцевого самоврядування та всього державного апарату".

Деталі: Він пояснив, що Конституційний суд позбавив НАЗК доступу до державних реєстрів, необхідних для проведення спеціальної перевірки декларацій кандидатів на керівні посади.

Без цієї перевірки жоден керівник державного органу не може бути офіційно призначений.

Таким чином КС фактично заблокував реалізацію результатів місцевих виборів, оскільки призначення кандидатів обраних на посади голів обласних, районних рад та їх заступників, можливе лише після проходження ними спецперевірок.

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