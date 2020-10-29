Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng
up shop

КС заблокував вступ на посади переможців місцевих виборів – НАЗК

Четвер, 29 жовтня 2020, 08:12
КС заблокував вступ на посади переможців місцевих виборів – НАЗК
Фото lexinform.com.ua

Конституційний суд заблокував призначення керівних кадрів органів влади, у тому числі переможців місцевих виборів.

Джерело: Національне агентство з запобігання корупції

Пряма мова голови НАЗК Олександра Новікова: "Конституційний Суд своїм рішенням не лише знищує антикорупційну систему в Україні, а й паралізує роботу органів місцевого самоврядування та всього державного апарату".

Деталі: Він пояснив, що Конституційний суд позбавив НАЗК доступу до державних реєстрів, необхідних для проведення спеціальної перевірки декларацій кандидатів на керівні посади.

Без цієї перевірки жоден керівник державного органу не може бути офіційно призначений.

Таким чином КС фактично заблокував реалізацію результатів місцевих виборів, оскільки призначення кандидатів обраних на посади голів обласних, районних рад та їх заступників, можливе лише після проходження ними спецперевірок.

Передісторія:

  • 27 жовтня стало відомо, що Конституційний Суд ухвалив рішення за конституційним поданням депутатів щодо відповідності Основному закону низки положень антикорупційного законодавства та визнав неконституційними окремі його положення.
  • Національне агентство з питань запобігання корупції з 28 жовтня закриває реєстр електронних декларацій на виконання рішення Конституційного суду.
  • НАЗК відзначило, що двоє суддів КС брали участь в ухваленні рішення незаконно.
  • НАБУ розповіло, що через рішення КС доведеться закрити 110 справ.

Українська правда

"Українська правда" у Threads

Теми: КСНАЗКвиборимісцева влада
Реклама:
Шановні читачі, просимо дотримуватись Правил коментування
Головне сьогодні

Зеленський повідомив, які країни надають Україні нові пакети підтримки

відеоГолова "Євросолідарності" у Київраді заявив, що столиці "бюджет війни" не треба

Зеленський відреагував на рішення ЄС щодо України

Грузії надали статус кандидата на членство в ЄС

Лідери ЄС підтримали відкриття переговорів про вступ з Україною – Мішель

"Київстар" почав відновлювати послугу мобільного інтернету

Усі новини...
Двоє суддів КС брали участь в ухваленні рішення незаконно – НАЗК
Разумков про рішення КС: Не можемо дозволити зруйнувати антикорупційну реформу
КС у скандальному рішенні "позичив" тезу про вразливість судової гілки в американців
Через скандальне рішення КС Зеленський терміново скликає РНБО
Останні новини
06:24
відеоССО показали, як снайпери знищують саперні групи ворога
05:50
На "виборах" Путіна на ТОТ можна буде голосувати без паспорта – спротив
05:04
Мішель впевнений у фінансуванні України попри угорське вето: є інструменти
04:50
Орбан заблокував бюджетні видатки Євросоюзу з €50 млрд для України
03:54
Допомога Україні потрібна зараз, "а не після різдвяного яєчного лікеру" – Білий дім
02:52
Зеленський повідомив, які країни надають Україні нові пакети підтримки
01:58
В Орбана попередили про потребу ще 70 разів долати угорське вето для вступу України в ЄС
01:44
На громаду Сумщини за день ворог скинув 19 мін
00:48
Прем'єр Бельгії – Орбану: Якщо вже відмовився від вето, то мовчи
00:32
оновленоОВА: На Хмельниччині працювала ППО
Усі новини...
Реклама: