Конституционный суд заблокировал назначение руководящих кадров органов власти, в том числе победителей местных выборов.

Источник: Национальное агентство по предупреждению коррупции

Прямая речь председателя НАПК Александра Новикова: "Конституционный Суд своим решением не только уничтожает антикоррупционную систему в Украине, но и парализует работу органов местного самоуправления и всего государственного аппарата".

Детали: Он пояснил, что Конституционный суд лишил НАПК доступа к государственным реестрам, необходимых для проведения специальной проверки деклараций кандидатов на руководящие должности.

Без этой проверки ни один руководитель государственного органа не может быть официально назначен.

Таким образом КС фактически заблокировал реализацию результатов местных выборов, поскольку назначение кандидатов, избранных на должности председателей областных, районных советов и их заместителей, возможно только после прохождения ими спецпроверок.

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