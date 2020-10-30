Обострение на Донбассе: двое погибших и двое раненых

29 октября российские наемники пять раз нарушили режим прекращения огня, от чего пострадали двое украинских военных. С начала этих суток двое военных погибли в результате вражеских обстрелов.

Источник: сообщение штаба ООС

Дословно: "Так, в районе ответственности оперативно-тактической группировки "Восток" вблизи населенных пунктов Новомихайловка и Старогнатовка противник применил гранатометы различных систем. В районе Водяного враг дважды открывал огонь из стрелкового оружия и ручного противотанкового гранатомета".

Детали: Наши воины были ранены прошедшими сутки в результате прицельного обстрела позиций.

Один военный получил пулевое ранение, еще один – огнестрельное осколочное из-за сброса выстрела ВОГ-17 над позициями Объединенных сил. Обоих бойцов доставили в медицинские учреждения.

С начала текущих суток, 30 октября, вооруженные формирования Российской Федерации два раза нарушили режим прекращения огня.

В полночь противник, используя гранатометы различных систем и стрелковое оружие, дважды открывал прицельный огонь по позициям наших защитников неподалеку Водяного.

"К сожалению, вследствие вражеского огня два украинских военнослужащих получили ранения, несовместимые с жизнью", – сообщили в штабе.

На провокации противника украинские военные предоставили адекватный ответ.

Напомним: