Щодо суддів КС відкрили кримінальну справу: замах на захоплення влади

В Єдиний реєстр досудових розслідувань внесено кримінальне провадження щодо "захоплення державної влади суддями Конституційного суду".

Джерело: нардеп партії "Голос" Ярослав Юрчишин у Facebook

Пряма мова Юрчишина: "Кримінальне провадження за ст. 109 Кримінального кодексу України (захоплення державної влади) щодо суддів Конституційного Суду зареєстроване, внесене в Єдиний реєстр судових розслідувань та направлене у Державне бюро розслідувань.

В рамках цього провадження цілком законно, не політично, можна довести, якщо була змова з метою захоплення влади.

Окремі компоненти цієї справи можуть перегукуватися з розслідування НАБУ щодо Окружного адміністративного суду Києва: там "вовчі" судді зізнаються, що вже "захопили КСУ".

Деталі: На думку нардепа це дозволить усунути причетних до правопорушення суддів без руйнування інституції Конституційного Суду.

Що цьому передувало: 29 жовтня ДБР повідомило, що слідчий бюро викликав голову Конституційного суду Олександра Тупицького на допит 2 листопада.

Передісторія: