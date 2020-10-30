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Щодо суддів КС відкрили кримінальну справу: замах на захоплення влади

П'ятниця, 30 жовтня 2020, 11:38
Щодо суддів КС відкрили кримінальну справу: замах на захоплення влади

В Єдиний реєстр досудових розслідувань внесено кримінальне провадження щодо "захоплення державної влади суддями Конституційного суду".

Джерело: нардеп партії "Голос" Ярослав Юрчишин у Facebook

Пряма мова Юрчишина: "Кримінальне провадження за ст. 109 Кримінального кодексу України (захоплення державної влади) щодо суддів Конституційного Суду зареєстроване, внесене в Єдиний реєстр судових розслідувань та направлене у Державне бюро розслідувань.

В рамках цього провадження цілком законно, не політично, можна довести, якщо була змова з метою захоплення влади.

Окремі компоненти цієї справи можуть перегукуватися з розслідування НАБУ щодо Окружного адміністративного суду Києва: там "вовчі" судді зізнаються, що вже "захопили КСУ".

Деталі: На думку нардепа це дозволить усунути причетних до правопорушення суддів без руйнування інституції Конституційного Суду.

Що цьому передувало: 29 жовтня ДБР повідомило, що слідчий бюро викликав голову Конституційного суду Олександра Тупицького на допит 2 листопада.

Передісторія:

  • 27 жовтня за поданням 48 народних депутатів Конституційний суд визнав неконституційними окремі положення антикорупційного законодавства, хоча конституційність ще низки положень вивчатиметься далі. 
  • Рішення КС означає скасування електронного декларування, скасування повноважень Національного агентства з питань запобігання корупції на повну перевірку та моніторинг способу життя, декриміналізацію недостовірного декларування.
  • Журналісти дізналися, що Тупицький не задекларував землю в Криму, власником якої став після анексії

"Українська правда" у Threads

Теми: КСДБР
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