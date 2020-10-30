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Против судей КС возбудили уголовное дело: покушение на захват власти

Пятница, 30 октября 2020, 12:38

В Единый реестр судебных расследований внесено уголовное производство относительно "захвата государственной власти судьями Конституционного суда".

Источник: нардеп партии "Голос" Ярослав Юрчишин в Facebook

Прямая речь Юрчишина: "Уголовное производство по ст. 109 Уголовного кодекса Украины (захват государственной власти) в отношении судей Конституционного Суда зарегистрировано, внесено в Единый реестр судебных расследований и направлено в Государственное бюро расследований.

В рамках этого производства вполне законно, не политический, можно доказать, если был заговор с целью захвата власти.

Отдельные компоненты этого дела могут перекликаться по расследованию НАБУ по Окружному административному суду Киева: там "волчьи" судьи признаются, что уже "захватили КСУ".

Детали: По мнению нардепа это позволит устранить причастных к правонарушению судей без разрушения института Конституционного Суда.

Что этому предшествовало: 29 окт ГБР сообщил, что следователь бюро вызвал председателя Конституционного суда Александра Тупицкого на допрос 2 ноября.

Предыстория:

Украинская правда
Темы: КСГБР


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