Против судей КС возбудили уголовное дело: покушение на захват власти
В Единый реестр судебных расследований внесено уголовное производство относительно "захвата государственной власти судьями Конституционного суда".
Источник: нардеп партии "Голос" Ярослав Юрчишин в Facebook
Прямая речь Юрчишина: "Уголовное производство по ст. 109 Уголовного кодекса Украины (захват государственной власти) в отношении судей Конституционного Суда зарегистрировано, внесено в Единый реестр судебных расследований и направлено в Государственное бюро расследований.
В рамках этого производства вполне законно, не политический, можно доказать, если был заговор с целью захвата власти.
Отдельные компоненты этого дела могут перекликаться по расследованию НАБУ по Окружному административному суду Киева: там "волчьи" судьи признаются, что уже "захватили КСУ".
Детали: По мнению нардепа это позволит устранить причастных к правонарушению судей без разрушения института Конституционного Суда.
Что этому предшествовало: 29 окт ГБР сообщил, что следователь бюро вызвал председателя Конституционного суда Александра Тупицкого на допрос 2 ноября.
Предыстория:
- 27 октября по представлению 48 народных депутатов Конституционный судпризнал неконституционными отдельные положения антикоррупционного законодательства, хотя конституционности еще ряда положений изучаться дальше.
- КС в своем решении отметил, что уголовная ответственность за недостоверное декларирование является чрезмерным наказанием, то есть, негативные последствия, которые испытывает преступник, якобы непропорциональные тому вреду, который он нанес или мог нанести.
- Журналисты расследовали, что Тупицкий не задекларировал землю в Крыму, владельцем которой стал после аннексии.