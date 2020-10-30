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ДТП на Майдані: водієм виявився ексчлен Нацкомісії з цінних паперів

П'ятниця, 30 жовтня 2020, 19:11
ДТП на Майдані: водієм виявився ексчлен Нацкомісії з цінних паперів

Водій, який став винуватцем ДТП та загибелі двох людей на столичному Майдані Незалежності, в минулому був членом Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку.

Джерело: співрозмовник УП в правоохоронних органах, заступник глави МВС Антон Геращенко у Facebook

Деталі: Джерела підтверджують "Українській правді", що водій – Юрій Назаренко, який працював у Нацкомісії з цінних паперів. У відомстві він пропрацював до 2014 року.

Геращенко називає водія "Юрій Н.". Рік народження також співпадає.

Нагадаємо: У центрі столиці сталася масштабна ДТП, внаслідок якої людей загинули на місці, ще четверо отримали травми.

Пізніше стало відомо, що, за попередніми даними, водій був тверезий та запевняє, що втратив свідомість.

Українська правда

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Теми: КиївДТП
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