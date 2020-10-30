ДТП на Майдані: водієм виявився ексчлен Нацкомісії з цінних паперів

Водій, який став винуватцем ДТП та загибелі двох людей на столичному Майдані Незалежності, в минулому був членом Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку.

Джерело: співрозмовник УП в правоохоронних органах, заступник глави МВС Антон Геращенко у Facebook

Деталі: Джерела підтверджують "Українській правді", що водій – Юрій Назаренко, який працював у Нацкомісії з цінних паперів.

Геращенко називає водія "Юрій Н.". Рік народження також співпадає.

Нагадаємо: У центрі столиці сталася масштабна ДТП, внаслідок якої людей загинули на місці, ще четверо отримали травми.

Пізніше стало відомо, що, за попередніми даними, водій був тверезий та запевняє, що втратив свідомість.