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ДТП на Майдане: водителем оказался экс-член Нацкомиссии по ценным бумагам

Пятница, 30 октября 2020, 20:11

Водитель, который стал виновником ДТП и гибели двух человек на столичном Майдане Независимости, в прошлом был членом Национальной комиссии по ценным бумагам и фондовому рынку.

Источник: собеседник УП в правоохранительных органах, заместитель главы МВД Антон Геращенко в Facebook

Детали: Источники подтверждают "Украинской правде", что водитель - Юрий Назаренко, работавший в Нацкомиссии по ценным бумагам. В ведомстве он проработал до 2014 года.

Геращенко называет водителя "Юрий Н.". Год рождения также совпадает.

Напомним: В центре Киева произошла масштабная ДТП, в которой два человека погибли на месте, еще четверо получили травмы.

По предварительным данным, водитель был трезв и уверяет, что потерял сознание.

Украинская правда
Темы: КиевДТП


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