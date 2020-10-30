ТКГ позачергово зібралася через загострення на Донбасі
30 жовтня відбулося позачергове засідання підгрупи з безпеки Тристоронньої контактної групи щодо Донбасу, ініційоване Україною, у зв’язку із загибеллю та пораненням українських військовослужбовців.
Джерело: пресслужба делегації
Деталі: Українська делегація зажадала від російської сторони вжити негайних заходів щодо припинення порушення перемир’я.
У ТКГ зазначають такі результати зустрічі:
- Сторони обговорили інциденти, які мали місце та призвели до трагічних наслідків.
- Сторони домовилися дотримуватися режиму тиші.
- Сторони обговорили заходи щодо запобігання подальших випадків порушення вогню.
- Сторони домовилися продовжити консультації на наступному засіданні ТКГ, яке заплановане на 10 листопада цього року.
Глава Спеціальної моніторингової місії ОБСЕ в Україні, модератор робочої підгрупи з питань безпеки Тристоронньої контактної групи Посол Яшар Халіт Чевік підтримав наміри сторін притримуватися режиму припинення вогню.
Дослівно: "Українська делегація розуміє, що гарантовано домовитися можливо лише тоді, коли головний гравець, якій стоїть за спиною однієї зі сторін на лінії розмежування, дає згоду домовитися. Тому, у української делегації залишається питання: чи розуміють наші візаві весь ступень своєї відповідальності щодо можливої ескалації збройного конфлікту?".
Нагадаємо: Опівночі 30 жовтня неподалік населеного пункту Водяне противник двічі вів вогонь з гранатометів різних систем та стрілецької зброї. Внаслідок прицільних ворожих пострілів двоє військовослужбовців загинули.