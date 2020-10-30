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ТКГ позачергово зібралася через загострення на Донбасі

П'ятниця, 30 жовтня 2020, 19:46
ТКГ позачергово зібралася через загострення на Донбасі

30 жовтня відбулося позачергове засідання підгрупи з безпеки Тристоронньої контактної групи щодо Донбасу, ініційоване Україною, у зв’язку із загибеллю та пораненням українських військовослужбовців.

Джерело: пресслужба делегації

Деталі: Українська делегація зажадала від російської сторони вжити негайних заходів щодо припинення порушення перемир’я.

У ТКГ зазначають такі результати зустрічі:

  1. Сторони обговорили інциденти, які мали місце та призвели до трагічних наслідків.
  2. Сторони домовилися дотримуватися режиму тиші.
  3. Сторони обговорили заходи щодо запобігання подальших випадків порушення вогню.
  4. Сторони домовилися продовжити консультації на наступному засіданні ТКГ, яке заплановане на 10 листопада цього року.

Глава Спеціальної моніторингової місії ОБСЕ в Україні, модератор робочої підгрупи з питань безпеки Тристоронньої контактної групи Посол Яшар Халіт Чевік підтримав наміри сторін притримуватися режиму припинення вогню.

Дослівно: "Українська делегація розуміє, що гарантовано домовитися можливо лише тоді, коли головний гравець, якій стоїть за спиною однієї зі сторін на лінії розмежування, дає згоду домовитися. Тому, у української делегації залишається питання: чи розуміють наші візаві весь ступень своєї відповідальності щодо можливої ескалації збройного конфлікту?".

Нагадаємо: Опівночі 30 жовтня неподалік населеного пункту Водяне противник двічі вів вогонь з гранатометів різних систем та стрілецької зброї. Внаслідок прицільних ворожих пострілів двоє військовослужбовців загинули.

Українська правда
Теми: ТКГДонбасвійна
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