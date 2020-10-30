ТКГ внеочередно собралась из-за обострения на Донбассе

30 октября состоялось внеочередное заседание подгруппы по безопасности Трехсторонней контактной группы по Донбассу, инициированное Украиной, в связи с гибелью и ранением украинских военнослужащих.

Источник: пресс-служба делегации

Детали: Украинская делегация потребовала от российской стороны принять немедленные меры по прекращению нарушения перемирия.

В ТКГ отмечают такие результаты встречи:

Стороны обсудили инциденты, которые имели место и привели к трагическим последствиям. Стороны договорились соблюдать режим тишины. Стороны обсудили меры по предотвращению дальнейших случаев нарушения огня. Стороны договорились продолжить консультации на следующем заседании ТКГ, которое запланировано на 10 ноября этого года.

Глава Специальной мониторинговой миссии ОБСЕ в Украине, модератор рабочей подгруппы по вопросам безопасности Трехсторонней контактной группы Посол Яшар Халит Чевик поддержал намерения сторон придерживаться режима прекращения огня.

Дословно: "Украинская делегация понимает, что гарантированно договориться возможно только тогда, когда главный игрок, котороый стоит за спиной одной из сторон на линии разграничения, дает согласие договориться. Поэтому, в украинской делегации остается вопрос: понимают наши визави всю степень своей ответственности из-за возможной эскалации вооруженного конфликта?".

Напомним: В полночь 30 октября возле населенного пункта Водяное противник дважды вел огонь из гранатометов различных систем и стрелкового оружия. Вследствие прицельных вражеских выстрелов двое военнослужащих погибли.