ТКГ внеочередно собралась из-за обострения на Донбассе
30 октября состоялось внеочередное заседание подгруппы по безопасности Трехсторонней контактной группы по Донбассу, инициированное Украиной, в связи с гибелью и ранением украинских военнослужащих.
Источник: пресс-служба делегации
Детали: Украинская делегация потребовала от российской стороны принять немедленные меры по прекращению нарушения перемирия.
В ТКГ отмечают такие результаты встречи:
- Стороны обсудили инциденты, которые имели место и привели к трагическим последствиям.
- Стороны договорились соблюдать режим тишины.
- Стороны обсудили меры по предотвращению дальнейших случаев нарушения огня.
- Стороны договорились продолжить консультации на следующем заседании ТКГ, которое запланировано на 10 ноября этого года.
Глава Специальной мониторинговой миссии ОБСЕ в Украине, модератор рабочей подгруппы по вопросам безопасности Трехсторонней контактной группы Посол Яшар Халит Чевик поддержал намерения сторон придерживаться режима прекращения огня.
Дословно: "Украинская делегация понимает, что гарантированно договориться возможно только тогда, когда главный игрок, котороый стоит за спиной одной из сторон на линии разграничения, дает согласие договориться. Поэтому, в украинской делегации остается вопрос: понимают наши визави всю степень своей ответственности из-за возможной эскалации вооруженного конфликта?".
Напомним: В полночь 30 октября возле населенного пункта Водяное противник дважды вел огонь из гранатометов различных систем и стрелкового оружия. Вследствие прицельных вражеских выстрелов двое военнослужащих погибли.